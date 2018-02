Afeam anuncia R$ 125 milhões de créditos para projetos no Amazonas

São R$ 40 milhões para projetos nessa área, dos quais R$ 20 milhões destinados a projetos como os de desenvolvimento de cadeias produtivas | Foto: Divulgação

Manaus -A partir desta segunda-feira (5) os empreendedores que buscam financiamento podem contar com a Afeam (Agência de Fomento do Estado do Amazonas), que inicia o atendimento 2018 com orçamento de R$ 125 milhões em crédito, voltados aos mais variados setores. Desse total, R$ 42 milhões são destinados exclusivamente ao microcrédito.



O acesso a linha de menor valor, para abrir um negócio próprio ou ampliar o já existente, é preciso participar da palestra que orienta sobre o microcrédito. O agendamento é feito pelo site www.afeam.am.gov.br



Para pessoas jurídicas, Microempreendedores Individuais (MEIs) ou microempresários formais, há uma novidade neste ano. Esses não precisam agendar a palestra ou fazer o curso do Sebrae, de Gestão em Negócios. Basta agendar diretamente o atendimento, também no site da Afeam, com o CNPJ.

São 500 vagas de palestras por semana, 100 por dia, na sede da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, número 5.733, ao lado do Corpo de Bombeiros, próximo à Rodoviária de Manaus. Em 2017, praticamente 15 mil pessoas agendaram participação. Desse total, 9.358 compareceram para se informar sobre a linha de microcrédito e iniciar o processo de solicitação do recurso.

No interior, o atendimento é feito por cinco postos fixos da Instituição (Manacapuru, Eirunepé, Manicoré, Itacoatiara, Tefé) e por ações itinerantes, por calha de rio. A primeira a ser atendida é a Calha do Alto Solimões mais os municípios Jutaí e Fonte Boa, a partir do próximo dia 6. No interior, o atendimento é realizado em parceria com o Sebrae e o Idam.

Em 2018, o setor primário receberá atenção especial. São R$ 40 milhões para projetos nessa área, dos quais R$ 20 milhões destinados a projetos como os de desenvolvimento de cadeias produtivas. Neste início de ano, associações e cooperativas de castanha estão sendo financiadas como parte do projeto da Afeam de revitalizar a atividade no Estado.





