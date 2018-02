Shopping Ponta Negra entra em liquidação

| Foto: Reprodução

Manaus - Com o objetivo de aquecer as vendas nesse período do ano e ainda renovar o estoque para as próximas coleções, mais de 60 lojistas do Shopping Ponta Negra participam do Carnaval de Ofertas. A liquidação acontece esta semana, nos dias 7, 8 e 9 e promete descontos que podem chegar a até 70% em itens como vestuário, calçados e acessórios.



Entre as lojas participantes estão a Dress To, Le Creuset, Havaianas, Santa Lolla, Siberian, Ravaneli, Osklen, O Boticário, OH La La Bijoux, Nike, New Balance, Mr. Cat, Lança Perfume, Jorge Bischoff, Le Lis Blanc, Mob, Di Donna, Diesel, Empório Fragoso, Adidas, Azul Anil, Arezzo, Animale, Almanaque e Bunita.

Outra novidade é que nos dias da liquidação o estacionamento ficará com preço fixo, sem limite de horário, proporcionando maior conforto e comodidade para os clientes na hora das compras. O valor do ticket normal estará custando R$ 5, enquanto o VIP R$ 10.

“Os lojistas já estão se preparando para trazer muitas novidades para as próximas datas do varejo e o Carnaval de Ofertas é uma chance de eles renovarem o estoque e os consumidores adquirirem um produto de qualidade a preço reduzido”, adianta o Superintendente do Shopping Ponta Negra, Magno Duarte.

Ele explica que cada loja definiu o seu percentual de desconto com ofertas generosas ao consumidor, considerando sempre o volume de estoque dos produtos.



