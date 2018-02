Mais de 420 aprovados da Susam serão nomeados, diz governo

O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, ressalta que esta chamada contempla aprovados para a Susam e para as fundações. | Foto: Divulgação

Manaus -O edital da 6ª chamada de classificados no concurso de 2014 da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) já se encontra na Casa Civil do Governo do Amazonas, tramitando em caráter de urgência. O documento será enviado para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), com a lista dos 428 aprovados, para nomeação imediata. A informação é da assessoria.



O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, ressalta que esta chamada contempla aprovados para a Susam e para as fundações. Novas convocações serão realizadas, segundo ele, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária do órgão. O concurso tem validade até abril de 2019.

Com esta nova chamada, a Susam terá convocado 75,69% dos 9.346 candidatos que conseguiram nota suficiente para classificação no concurso. Segundo o Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Susam (DGRH), com essa chamada, já são 7.301 convocados do referido concurso.



Órgãos - A 6ª chamada do concurso público da Susam irá convocar 79 aprovados para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), 73 para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), 101 para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), 25 para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), 80 para a Fundação Alfredo da Matta (Fuam), 21 para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e 49 para a Susam.

Data base - Além da nomeação dos aprovados em concurso, reforçando o atendimento à população, o Governo do Estado já anunciou que irá cumprir com a data base dos servidores da saúde, que estão sem reajuste há quatro anos.

Na última sexta-feira (02/02), a Susam reinstituiu a Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde, que estava desativada também há quatro anos. A reunião foi na sede da Secretaria e contou com a presença de representantes de sindicatos dos trabalhadores.

Diálogo - De acordo com Francisco Deodato, a SUSAM está reabrindo o diálogo, com o objetivo de discutir a data base, assim como de promover a execução do Planto de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), instituído em 2010, mas que não chegou a ser consolidado. “Queremos institucionalizar esse processo na mesa de negociação, criando um instrumento legal para que siga e, assim, possamos executar o PCCR”, disse o secretário.

Outra medida anunciada pelo Governo do Amazonas para os servidores da Susam é a retomada do pagamento do tíquete-alimentação.

