Financiamento de veículos cresce 13,4% no AM em 2017

Aos poucos, os clientes retornam em peso as concessionárias | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Em 2017, as vendas financiadas de veículos no Amazonas somaram 50.849 unidades, uma alta de 13,4% diante de 2016. Esse número contempla unidades novas e usadas. Os números são da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.





A região Norte encerrou 2017 com vendas financiadas de 278.217 unidades, um crescimento de 3,9% em relação a 2016. As vendas a crédito de autos leves, novos e usados, somaram 37,3 mil, alta de 17% sobre o ano anterior. Já as vendas de motos totalizaram 12,2 mil em 2017.O gerente geral da Solimões Veículos, Paulo Cunha, contou que apesar de um ano de 2017 ruim, os financiamentos começaram a dar sinais de melhoras em outubro e novembro. Agora, em janeiro disparou com um crescimento de 20%, em relação ao ano passado.

“Em 2017 o desempenho foi péssimo, em todo Amazonas as vendas caíram drasticamente. Mas próximo do fim do ano, as vendas voltaram a dar sinais de melhoria, principalmente com a redução dos juros e estabilidade econômica”, explicou cunha.

Agora, no decorrer do ano, segundo o gerente da Solimões que venda os veículos da marca Volkswagen, que foi a última a lançar os novos modelos para 2018. Até o fim do primeiro semestre de 2018 a marca pretende voltar a crescer 15% no mercado. “Agora em fevereiro já vão lançar o Polo Sedan. O Polo que foi lançado no final de novembro, já foi o segundo mais vendido no Brasil”, afirma.

No país, as vendas financiadas de veículos em 2017 somaram 5,1 milhões de unidades, entre novas e usadas. Esse número representa um aumento de 9,7% em relação a 2016 e engloba veículos.

Agora, no primeiro mês de 2018, o mercado de veículos, no Brasil, apontou alta significativa, segundo dados apurados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Os emplacamentos de veículos novos, considerando os segmentos automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, somaram 269.092 unidades, uma alta de 20,06% na comparação com janeiro do ano passado. Ante a dezembro último, houve recuo de 10,68%.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, apresentaram alta ainda mais significativa em janeiro, 22,29%, ante igual mês de 2017. As 175.554 unidades emplacadas nesse primeiro mês de 2018, no entanto, ficaram 14,30% abaixo do volume de dezembro, tradicionalmente, um dos melhores períodos para o setor automotivo.

O mercado de caminhões também mostrou novo fôlego neste começo de ano. Embora a base de comparação ainda seja baixa, por conta do forte período de queda pelo qual o segmento tem passado, em janeiro, foram licenciados 4.594 caminhões, crescimento de 56,26% ante janeiro de 2017. Neste mesmo ritmo, o segmento de ônibus registrou, na mesma comparação, alta de 57,71%, totalizando 1.115 unidades emplacadas.

As vendas de motocicletas, em janeiro, também apontaram retomada do crescimento, com elevação de 13,95% sobre o mesmo mês de 2017, totalizando 77.031 unidades emplacadas. Quando comparado com dezembro, este volume apresentou leve retração, de 0,55%.

Para o Presidente da Fenabrave, “a queda de janeiro deste ano sobre dezembro de 2017, no geral, pode ser atribuída ao já tradicional comprometimento de renda dos consumidores no início do ano, em função das matrículas e materiais escolares, IPVA, entre outras despesas que refreiam o consumo de veículos neste período.”