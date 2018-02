Divulgados gabaritos do concurso da Defensoria Pública do AM

Já estão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) -http://www.concursosfcc.com.br - os gabaritos da prova objetiva do concurso para o quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Os gabaritos foram divulgados na tarde desta segunda-feira (5), juntamente com as questões da prova. Está disponível uma relação de gabaritos por cargo. O resultado preliminar das provas objetivas e discursiva – Estudo de Caso - deve ser divulgado no dia 29 de março, conforme o previsto no edital de abertura do concurso.

Realizado no último domingo, o concurso para o quadro de servidores da DPE-AM destina-se ao preenchimento de 60 vagas em cargos de nível médio e superior, em Manaus e nos municípios de Parintins, Tefé, Humaitá, Itacoatiara e Tabatinga, onde a instituição está implantando unidades polo de atendimento à população. Os salários variam de R$ 3.400 a R$ 6 mil.

O prazo para interposição de recursos quanto aos gabaritos e questões das provas objetivas vai de 06/02/2018 a 07/02/2018. A publicação do resultado preliminar das provas objetivas e discursiva – Estudo de Caso – deverá ocorrer no dia 29 de março.

