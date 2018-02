Navio M/S Braemar chega a Manaus nesta quinta com mais de mil turistas

Manaus - Vindo de Bridgetown, em Barbados, no Caribe, o navio M/S Braemar chega a Manaus nesta quinta-feira (8), às 8h. A embarcação traz a bordo mais de mil estrangeiros, entre turistas e tripulantes, e integra a Temporada de Cruzeiros 2017/2018.

Os turistas são em sua maioria da Guiana Francesa, e o receptivo será feito por órgãos municipais e estaduais, incluindo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Na ação, são distribuídos brindes e guias bilíngues aos visitantes.

A embarcação traz a bordo mais de mil estrangeiros, entre turistas e tripulantes. | Foto: Ingrid Anne/ Manauscult

O navio permanecerá em Manaus até sexta-feira (9), partindo às 17h. Além deste, mais cinco embarcações já atracaram no porto da cidade este ano, movimentando a economia local. Ainda neste mês, mais dois navios devem chegar a capital: o M/S Viking Sky, no dia 22, e o M/S Prinsendam, no dia 27.





