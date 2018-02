Confira horário especial dos shoppings neste Carnaval

Manaus - Os shoppings de Manaus vão funcionar em horário diferenciado nesta semana de Carnaval, que vai do próximo fim de semana até a quarta-feira de cinzas (14). O cenário é perfeito para ir às compras e até curtir momentos de lazer nos centros de compra. Confira abaixo os horários detalhados das lojas, praças de alimentação, academia, cinema e outros.

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping funcionará em horário diferenciado, na terça-feira (13), quando a praça de alimentação opera das 12h às 22h. As lojas âncoras, como Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner e Riachuelo, funcionarão de 12h às 21h. O supermercado Carrefour abrirá em horário normal de 8h às 22h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas de 14h às 21h.

Na quarta-feira de Cinzas (14), a praça de alimentação também irá funcionar das 12h às 22h e as lojas âncoras de 12h às 21h. O Carrefour abrirá de 8h às 22h. As outras lojas do shopping estarão abertas a partir das 12h até às 22h.

Millennium Shopping

Nesta segunda-feira (12), Millennium Shopping irá operar com horário diferente a partir de terça-feira (13), feriado momesco. A praça de alimentação vai funcionar das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques vão abrir das 14h às 20h. Na quarta-feira de Cinzas (14), o Millennium Shopping abre as suas portas a partir do meio-dia. As salas de cinema da rede Cinépolis vão operar todos os dias sempre a partir das 13h30.

Shopping Manaus Via Norte

No sábado, o Via Norte funciona em horário normal para as lojas. A praça de Alimentação e a academia abrem das 9h às 18h. Porém, há mudanças no domingo. Nesse dia apenas as lojas funcionam em horário normal, das 14h às 21h. Já o setor de alimentos abre apenas às 12h e vai até as 22h. Já a academia abre das 9h às 15h. Na segunda-feira (12) se repete a programação normal para todos os setores.

Na terça-feira (13), a praça de Alimentação e Lazer abre apenas às 12h até às 22h e as lojas abrem apenas às 14h e fecham às 21h. Já o cinema segue programação normal e a academia abre das 9h às 15h. Na quarta-feira de cinzas as lojas, praça e lazer abrem 12h às 22h e academia das 6h às 23h. O cinema segue programação normal.

Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra, na segunda-feira (12), irá operar no horário normal, das 10h às 22h. Na terça-feira (13), feriado de Carnaval, e na quarta-feira de Cinzas (14), a praça de alimentação do empreendimento abrirá das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques, das 14h às 21h.

Manauara Shopping

No sábado (10), as lojas, praça de alimentação e lazer do Manauara Shopping, vão funcionar das 10h às 22h. Já a Academia Cia Athélica, das 9h às 19h. Domingo (11), o funcionamento das lojas âncoras será de 13h às 21h e das satélites das 14h às 21h. Já a praça de alimentação e lazer funciona das 12h às 22h e a Academia Cia Athélica das 13h às 18h.

Na segunda-feira (12), todas as lojas, praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h. A Academia Cia Athélica das 5h30 às 23h. Já na terça-feira de Carnaval (13), o horário das lojas âncoras será de 13h às 21h e das satélites de 14h às 21h.

O horário da praça de alimentação e lazer será das 12h às 22h e da Academia Cia Athélica das 9h às 19h. Por fim, na quarta-feira de cinzas (14), todas as lojas, praça de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h e a Academia Cia Athélica das 9h às 23h.

Sumaúma Park Shopping

O Sumaúma Park Shopping funcionará diferente a partir do domingo (11), quando a praça de alimentação abre a partir do meio-dia até 22h. As lojas, por sua vez, das 14h às 21h.

Na segunda (12), as lojas e a praça de alimentação abrem em horário normal, das 10h às 22h. A mudança volta na terça-feira (13), quando a praça de alimentação abre a partir do meio-dia e vai até às 22h e as lojas abrem das 14h às 21h. Na quarta-feira (14), as lojas e praça de alimentação funcionam do meio-dia até às 22h.

Leia mais:

Moradores pintam falsa faixa de pedestres na avenida Djalma Batista

Viúvos de Pms mortos em combate podem receber pensão integral

Carinha de anjo supera apocalipse com 42 de audiência a mais