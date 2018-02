Atenção: 240 mil famílias vão ganhar kit de TV Digital em Manaus

Manaus - Ao menos 240 mil famílias de Manaus e da Região Metropolitana ganharão gratuitamente o equipamento necessário para ter o sinal de TV digital em casa. O kit que contempla antena digital, conversor e controle remoto será distribuído pela instituição Seja Digital. A ação faz parte do movimento que vai desligar o sinal analógico aqui na capital e outros dois municípios definitivamente.



Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Manaus terá o sinal analógico desligado no dia 30 de maio. Com isso, as pessoas que possuem TV de tubo ou uma TV de plasma ou LCD muito antiga, deixarão de ter acesso à programação dos canais abertos, por isso a necessidade de instalação de um conversor digital.

A Seja Digital é a entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para digital da televisão aberta no Brasil. “Já estamos trabalhando para que a informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população e todos possam se preparar com antecedência, pois o sinal digital já está disponível”, afirma Maísa Porto, gerente regional da Seja Digital em Manaus.

A entidade tem como parte de suas atribuições distribuir kits gratuitos para a população de menor renda atendida pelo Governo Federal. A Seja Digital utiliza campanhas de comunicação para informar o público para que entrem em contato e agendem a retirada dos equipamentos.

O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Elias Emanuel, destacou que a sede da Semmasdh, os 20 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), PAC’s e algumas unidades de saúde do município receberão, a partir do dia 6 de fevereiro, pontos físicos da Seja Digital. “Essas pessoas não deixarão de ter acesso à informação da programação exibida nos canais abertos”, disse.

Como ter acesso

Terão direito a um kit, famílias de baixa renda que estejam inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e que sejam beneficiárias de algum programa social do Governo Federal.



A população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos e fazer o agendamento. Os kits são entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento pelo site ou pelo telefone.

As residências que utilizam televisão com antenas parabólicas ou TV a cabo não sentirão nenhuma alteração e não será preciso fazer a adaptação com conversor. Os aparelhos de TV fabricados a partir de 2010 já têm o conversor digital embutido, o que dispensa a necessidade de aquisição do equipamento.





