Período de inscrição para cursos no Cetam termina nesta quinta (8)

Manaus - As inscrições para as vagas do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), iniciadas em 31 de janeiro por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec), terminam nesta quinta feira (8). São 174 vagas para cursos a serem realizados em Manaus. O edital de Processo Seletivo para cursos de especialização técnica de nível médio.



As inscrições acontecerão pela internet, no endereço www.concursoscopec.com.br. A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar, tomando como base o coeficiente de rendimento do estudante no curso técnico correspondente.

De acordo com o Diretor-Presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, o processo seletivo visa completar vagas para cursos a serem iniciados no primeiro semestre. “Esses cursos serão iniciados no dia 19 de março, juntamente com os cursos oferecidos no último processo seletivo, porém nós temos a previsão de lançar mais dois editais para cursos técnicos e de especialização ainda este ano”, afirmou.



Não há taxa de inscrição. Após a impressão do formulário, o candidato deverá se dirigir ao Cetam, setor Copec, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, no período de 1 a 9 de Fevereiro de 2018 para entrega de documentos e efetivação da inscrição.



São disponibilizados sete cursos de especialização técnica, sendo: E.T. em Planejamento e Controle de Produção, E.T. em Cálculos Trabalhistas, E.T. em Cosmetologia, E.T. em Massagem Clássica, E.T. em Cálculos Trabalhistas, E.T. em Finanças do Setor Público, E.T. em Gestão da Tecnologia da Informação.



Os critérios da seleção e o cronograma do Processo Seletivo estão disponíveis no edital, abaixo: edital

