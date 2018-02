Sine Manaus oferta mais de 50 vagas de emprego nesta quarta

Sine Manaus oferta mais de 50 vagas de emprego em duas unidades | Foto: Divulgação

Manaus-Nesta quarta-feira (7) estão sendo ofertadas mais de 50 vagas de emprego pelos posto do Sine Manaus. Os atendimentos começam a partir das 8h na Ouvidoria Municipal, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul e dentro do Shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, Zona Leste.



Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Confira as vagas oferecidas em cada posto do Sine Manaus:

Vagas: Sine Manaus Ouvidoria

Rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, ao lado do Samu, a partir das 8h.

7 VAGAS - FISCAL DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: experiência com organização e distribuição dos operadores de caixa. Agilizar o fundo de troco. Providenciar o preenchimento do formulário de devolução de mercadorias. Acompanhar o fechamento dos caixas e disponibilidade de carrinhos no estabelecimento.

20 VAGAS - VENDEDOR INTERNO



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

1 VAGA - PROMOTOR LÍDER DE VENDAS EXTERNAS



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: sem experiência;

Requisitos Obrigatórios: Carteira de Habilitação A e moto própria. Experiência com liderança e vendas externas.

1 VAGA - ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso técnico em elétrica;

Experiência: experiência comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Cursos NR 10 e NR 35 atualizados.

1 VAGA - AUXILIAR DE FERRAMENTARIA



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios: Curso de Ferramenteiro, curso de Desenho técnico Mecânico e curso de Metrologia.

10 VAGAS - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Carteira CNH D e cursos de MOOP, Direção Defensiva e Transporte de Passageiros.

1 VAGA - CHEFE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área ou cursando;

Experiência: Experiência comprovada de 6 meses na CTPS e CNH categoria B;

:: conhecimento na área financeira e ter chefiado grandes equipes. Dará apoio ao gerente da loja. Acompanhar as ações propostas no relatório em conjunto com os chefes de seção;

2 VAGAS - ASSESSOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: experiência na área comercial, negociação de cliente pessoa jurídica, visitas e relatórios de vendas no segmento de comércio de alimentos.

1 VAGA: SUPERVISOR DE CRÉDITO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: experiência como supervisor de vendas, empresas de crédito, setor de crediário de loja.





POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU – T4

Avenida Camapuã, 2985 – Jorge Teixeira

1 VAGA: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Ter curso de Eletricista Industrial, NR10 e NR 35 atualizados.

3 VAGAS: TELEMARKETING COM ÊNFASE EM VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou cursando qualquer Ensino Superior;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

Requisitos Obrigatórios: Necessário ter experiência com vendas por telemarketing.

3 VAGAS: ASSISTENTE TÉCNICO DE MECÂNICA

Escolaridade: Cursando a partir do 5º período de Engenharia Mecânica;

Experiência: Com ou Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios: ter informática básica, Software CAD, inglês intermediário, experiência em certificação de produtos e experiência em documentação técnica. Apresentar todos os certificados.





