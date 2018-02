É concurseiro? Prefeitura de Belém (PA) está com edital aberto

Belém - Concurso público para a Prefeitura de Belém (PA ) está com inscrições abertas até o dia 8 de março para o provimento de vagas ao quadro de pessoal efetivo da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). A taxa de inscrição varia entre R$ 40,00 (nível médio) e R$ 80,00 (nível superior).

Serão ofertadas 93 vagas, distribuídas entre os cargos de nível fundamental, médio, técnico de nível médio e superior. A remuneração inicial, composta pelo vencimento base e pelo adicional de escolaridade, é de até R$ 2.792,30, podendo ser acrescida de gratificações e adicionais previstos em Lei, conforme o cargo e o desempenho de funções específicas.

A presidente da Funpapa, Adriana Azevedo, observa que desde 2015, a Fundação não promove concursos públicos. “Nesse meio tempo sem concurso, as atividades da fundação foram ampliadas e passamos a atender em outros setores da assistência social, mas sem aumentar o quadro de servidores. É muito importante que tenhamos essas vagas abertas e preenchê-las para continuar a melhorar a qualidade de assistência do município”, afirmou a presidente.

Presidente da Funpapa, Adriana Azevedo, afirma que mesmo sem concurso, as atividades da Fundação foram ampliadas. | Foto: Taina Benevides

Oportunidade

As vagas do concurso são para os cargos de Auxiliar de Administração, Arte Educador (Instrutor de Artes/Ofícios), Assistente de Administração, Cuidador, Educador Social de Rua, Educador Social (Monitor), Técnico em Computação, Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Economista, Engenheiro Civil, Estatístico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Para os cargos de nível fundamental, médio e técnico de nível médio haverá prova objetiva em uma única fase, de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Legislação, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível superior haverá prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, com caráter classificatório.

Isenções

Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até a data da inscrição no concurso público, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou for Pessoa com Deficiência ou Necessidade Especial, nos termos da Lei Estadual n° 6.988, de 2 de Julho de 2007.

Às pessoas com deficiência serão reservados os percentuais de vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, conforme Legislação vigente.

O edital prevê, mediante a solicitação prévia e apresentação de documentos, a possibilidade de solicitação de condição especial para a realização das provas, além de permitir e oferecer condições adequadas de amamentação para candidatas lactantes.

Também será assegurado às pessoas transexuais e travestis, o direito a identificação por meio do seu nome social e direito à escolha de tratamento nominal, que constará por escrito nos editais do concurso, entre parênteses, antes do respectivo nome civil, conforme a Lei Municipal nº 9.199/16.

Edital

O edital do concurso público para provimento de vagas ao quadro de pessoal efetivo da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) pode ser acessado, a partir de 22 de janeiro, por meio do link www.belem.pa.gov.br/diarioom (Diário Oficial do Município) e no site da Assessoria e Organização de Concursos Públicos LTDA (AOCP), www.aocp.com.br.

