Escola referência para surdos e surdos-cegos está com vagas abertas

Manaus - Estão disponíveis 50 vagas para alunos surdos e surdos-cegos que queiram iniciar os estudos ou dar continuidade na formação básica de ensino (1º ao 9º ano de Ensino Fundamental). A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) está ofertando as vagas para a Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos, localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, 155, na Manaus Moderna, Centro, que desenvolve trabalho de referência no atendimento a alunos com deficiência auditiva há 35 anos.

A Escola Augusto Carneiro dos Santos realiza atividades que são desenvolvidas durante o ano letivo e que estimula toda a parte desportiva com os alunos por meio do atletismo, natação e outras modalidades, além de certificação pelo ISO 9001 em gestão de qualidade e premiada na categoria de gestão escolar.

De acordo com a gestora, Haydeé Carneiro, as atividades são fundamentais para o aprendizado. “A nossa escola é muito dinâmica, que trabalha para despertar os interesses do aluno, que aprende através da visão”, disse.

As atividades do trabalho de inclusão realizado na escola é preparar os alunos para o ingresso no Ensino Médio e são realizadas visitas na escola em que o aluno irá cursar o ensino. “Os professores trabalham com projetos em suas metodologias e são preparados para trabalhar com os alunos de deficiência auditiva”, destaca Carneiro.

Vagas

As vagas são para alunos surdos e surdo-cegos que tenham no mínimo 6 anos de idade, nas séries de 1º ao 5º ano no Ensino Fundamental no turno matutino, e do 6º ao 9º ano no Ensino Fundamental no turno vespertino.

Matrícula

As matrículas são realizadas diretamente na escola, localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, 155, Manaus Moderna, centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, mediante a apresentação da documentação original e cópia, junto com o laudo de audiometria indicando o grau de perda auditiva do aluno.

Para este ano, a gestora ressalta que além do ensino de surdos e surdos-cegos, a escola atenderá jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos no período regular, oferecendo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O início das aulas será no dia 15 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 99457-6703

