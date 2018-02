Precisa de bolsa de estudo? Veja as 70 mil vagas disponíveis no AM

Manaus - Um programa de bolsas de estudos oferece 70 mil oportunidades em 29 instituições no Amazonas, com descontos que podem chegar até 75% para cursos de graduação e pós-graduação. Só em Manaus são 21 mil vagas em 21 universidades. Trata-se do Programa Quero Bolsa, uma entidade privada que oferece bolsas de estudos em faculdade.

As bolsas são destinadas a cursos disponíveis nas modalidades presencial e a distância (EaD), em faculdades como UNIP, Estácio, Esbam, Fametro, Universidade Nilton Lins, Ulbra Manaus, Faculdade La Salle, Uniasselvi, Universidade Cruzeiro do Sul, Unicesumar, Unopar, entre outras.



Para obter o benefício, basta o candidato procurar o curso de interesse, efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir a bolsa de estudo. “Após concluir o processo na plataforma, deve comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula”, explica Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa.



O executivo ressalta que a opção é diferente dos moldes do financiamento estudantil, uma vez que o aluno assegura um percentual de desconto no valor da mensalidade até o final do curso e, após a sua conclusão, não precisa pagar qualquer taxa extra para o programa ou a faculdade. “O benefício é real e está disponível para todos”, finaliza.



Mais informações podem ser consultadas pelo www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados, das 9h00 às 13h00 (horário de Brasília).

Quero Bolsa



O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é um programa que ajuda estudantes a escolher e ingressar no Ensino Superior com bolsas de estudos de até 75% em cursos de graduação, pós-graduação, além de profissionalizantes e técnicos, em mais de 1.200 instituições de ensino parceiras no país.

A plataforma também reúne informações de faculdades, cursos e comparativo de preços, até dicas de estudo e carreiras. Além do site, o serviço conta com aplicativo móvel disponível nos sistemas Android e iOS. Em 2017, o Quero Bolsa recebeu o título de “Equipe Campeã de Atendimento”, no prêmio Época Reclame Aqui.

Edição: Lívia Nadjanara

