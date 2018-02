Caixa investirá R$ 48 milhões com casas populares em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Msnaus - O setor da construção civil vai dar o primeiro suspiro do ano com a construção do conjunto habitacional popular Cidadão Manauara II etapa “A”. O projeto vai custar R$ 48 milhões e depois de pronto terá 500 unidades prontas para serem doadas a famílias carentes.



O projeto será tocado por uma construtora local e foi assinado na manhã de segunda-feira (5) pelo prefeito Arthur Neto e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

Conjunto



O conjunto será construído em uma área de 25 mil metros quadrados, no bairro de Santa Etelvina, Zona Norte, com recursos oriundos do programa "Minha Casa Minha Vida". Além do ministro das Cidades, o evento teve a presença do presidente da Caixa Econômica Federal Gilberto Occhi. Manaus e São Luís (MA) foram as únicas capitais brasileiras que conseguiram viabilizar a assinatura do contrato junto ao programa do Governo Federal nesse início de 2018.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), Romero Reis, estima que esse empreendimento vai gerar de pronto, cerca de 500 empregos entre diretos e indiretos. A ação deve ajudar na retomada da geração de emprego local, principalmente porque a construção civil tem uma característica de empregar pessoas que tem uma renda relativamente baixa.

“Empreendimentos como este, são bons demais para cidade e torcemos que venham outros projetos, porque ajudam a cidade a sair, do período difícil que foi 2015, 2016 e 2017. Certamente ações como esta vão fazer 2018 ser melhor”, comentou Reis sobre o mercado imobiliário.

Outro ponto positivo é que o Governo Federal através do Ministério das Cidades criou o programa Cartão Reforma, que vai permitir que as famílias possam recursos no valor de até R$ 9 mil para usar para reformar em sua residência. “O programa acaba gerando encomenda no comércio, tendo reflexo na indústria e fazendo a economia local girar também. O programa já tem pelo menos 300 famílias contratadas no Amazonas e deve vir mais ainda este ano”, informou Romero.

O presidente da Caixa, Geraldo Occhi, disse que o residencial Cidadão Manauara II já é o complemento da primeira etapa, mesmo assim ainda restam terreno para construção de uma segunda etapa, que pode ser no futuro selecionado pelo Ministério das Cidades em parceria com a Caixa.



Na oportunidade, o prefeito Arthur Neto, lembrou da parceria entre a Prefeitura de Manaus e as incorporadoras que teve um valor de R$ 40 milhões em negócios envolvendo apartamentos que estavam parados. “Além do abatimento que conseguimos do proprietário, garantimos a venda das casas deles para os servidores públicos com a indexação do valor direto no contracheque. Risco zero para quem vende”, ressaltou.

O subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Arimateia Viana, deixou em aberto que podem chegar ainda novos empreendimentos para Manaus. Viana informa que ainda existe tramitando no Ministério das Cidades projetos para viabilizar construção de mais 4,5 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. “As expectativas são as melhores possíveis. O presidente (Temer) já declarou a vontade de vir até Manaus em março para entregar mais moradias”, apontou.

As unidades habitacionais serão divididas em, aproximadamente, 50 metros quadrados, com sala, dois quartos, cozinha e banheiro social. Nessa primeira etapa, o Cidadão Manauara II, possuirá três quadras e 25 blocos, portaria, área de recreação, playground, estação de tratamento de água e esgoto, além de estacionamento. Os beneficiados são famílias carentes, que possuem renda familiar de no máximo três salários mínimos. A entrega dos imóveis está prevista para 2019.





