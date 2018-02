Governo do Amazonas convoca aprovados no concurso da Susam

Com a sexta chamada, a secretaria já convocou 75% dos candidatos que conseguiram nota suficiente para classificação. | Foto: Reprodução Internet

Manaus - O governador Amazonino Mendes assinou o decreto autorizando a convocação de 428 classificados no concurso de 2014 da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).



A lista com os nomes dos convocados foi publicada, nesta quarta-feira (07/02), no Diário Oficial do Estado (DOE) no endereço www.imprensaoficial.am.gov.br

“O reforço aos quadros da saúde, com a convocação de novos profissionais, é de extrema importância nesse processo que estamos conduzindo, de reconstrução do setor, tratado como prioridade nesta gestão”, afirmou o governador.

Esta é a sexta chamada. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, após a divulgação da lista, a Susam publicará um edital de chamada, também no DOE, informando o local onde os convocados devem se apresentar, assim como os prazos que eles terão para iniciar os procedimentos exigidos para a posse.

Com a sexta chamada, a Susam terá convocado 75,69% dos 9.346 candidatos que conseguiram nota suficiente para classificação no concurso. Segundo o Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria (DGRH), o número de convocados chega agora a 7.301.

Nesta chamada, a Susam priorizou os aprovados para as seis fundações de saúde, que terão 379 convocados.



O governador Amazonino Mendes já determinou que seja feita uma nova chamada, dessa vez para convocar novos servidores para a rede de saúde em geral.



Validade

O concurso tem validade até abril de 2019. Na lista de convocados desta sexta chamada constam 79 aprovados para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), 73 para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), 101 para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), 25 para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), 80 para a Fundação Alfredo da Matta (FUAM), 21 para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e 49 para a Susam.

Auxílio-alimentação para todos

O governador também já assinou o decreto autorizando o pagamento do auxílio-alimentação a todos os servidores públicos do sistema estadual de saúde, inclusive os do interior, que pela primeira vez terão direito ao benefício. O ato aguarda publicação no DOE.

O auxílio, que estava suspenso desde 2016, era um benefício concedido apenas aos servidores das fundações e para quem trabalhava 8 horas. “Agora, todos, sem distinção, terão direito”, reforçou o secretário Francisco Deodato. O valor do auxílio ficou fixado em R$ 220, e será depositado, mensalmente, na conta dos funcionários, já a partir de fevereiro.

A medida beneficia 22.265 servidores – 16.347 da capital (entre trabalhadores da Susam e fundações) e 5.918 do interior. O valor representará recursos de aproximadamente R$ 4,896 milhões/mês – R$ 53,853 milhões até o final do ano.

Servidores da capital e do interior também serão beneficiados com a medida já anunciada pelo governo de cumprir com a data base para reajuste salarial, o que não vinha ocorrendo desde 2014. A Susam já reinstituiu a Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS com a categoria, que também estava suspensa há quatro anos.