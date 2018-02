Com salários de até R$ 10 mil, Petrobras lança edital de concurso

Manaus - Nesta quinta-feira (8), a Petrobras lançou o edital para o concurso público com seleção para vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A realização do concurso será feita pela Fundação Cesgranrio. Os cargos são para os níveis médio/ técnico e superior com salários até R$10.726. Edital já está disponível no site da Fundação Cesgranrio.

São 666 vagas, com 111 para início imediato e 555 para cadastro de reserva. O nível médio tem 50 vagas imediatas e 250 para cadastro, divididos nos cargos de técnico de administração e controle júnior. As demais vagas são distribuídas em diferentes cargos de nível superior, entre eles para engenheiro, geólogo, geofísico. Os salários variam de R$3.745 a R$10.726.

As inscrições pela internet já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 5 de março. A taxa de inscrição custa R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67,00 para cargos de nível superior. Os pedidos de isenção de taxa pela Internet estarão abertos entre os dias 8 e 15 de fevereiro. A reimpressão e o pagamento do boleto de cobrança só poderá ser realizada até o dia 7 de março. No Amazonas, as provas serão realizadas em Coari e em Manaus.

Resumo de concursos abertos



Outro concurso que está aberto é o da Prefeitura de Belém (PA ), com inscrições disponíveis até o dia 8 de março para o provimento de vagas ao quadro de pessoal efetivo da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). A taxa de inscrição varia entre R$ 40 (nível médio) e R$ 80 (nível superior).

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) tem vagas abertas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). As inscrições que iniciaram na quinta-feira (1°) e seguem até às 15h (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro. Ao todo serão disponibilizadas 54 vagas para profissionais de diversas áreas. As provas escritas também serão aplicadas em Manaus. A taxa de inscrição é de R$ 130.

