Sorteio de prêmio da nota fiscal amazonense será realizado na sexta

Sorteio de nota fiscal amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), promove nesta sexta-feira (9/2), às 11h, na sala do Conselho de Recursos Fiscais (CRF), prédio anexo a Sefaz, localizada na Av. André Araújo n° 150 – Aleixo, o 29º sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense, o primeiro de 2018. Serão sorteados R$ 105 mil, sendo R$ 75 mil para os cidadãos e R$ 30 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha.

De acordo com a assessoria, serão sorteados R$ 105 mil, sendo R$ 75 mil para os cidadãos e R$ 30 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha.



Serão sorteados para os cidadãos sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais concorrem a sete prêmios de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Foram gerados 2.296.874 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 31 de janeiro. Concorrem 135.992 pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br.

O montante de notas fiscais emitidas com CPF foi de 768.269, que totalizaram R$ 202.343.862,92.

Leia mais: Com salários de até R$ 10 mil, Petrobras lança edital de concurso

Como cadastrar - A coordenação da Campanha informa que o cadastramento continua sendo feito pelo portal e pelo aplicativo da Nota Fiscal Amazonense, bem como na sede da Sefaz, no Aleixo, e nos PACs do Estado.

Prêmios instantâneos ou diários – Todos os dias (de domingo a sábado) são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um prêmio de mil reais. Participam do sorteio todas as notas fiscais emitidas com CPF, independente do valor da compra.

Prêmios Mensais – Mensalmente, são sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil reais.

Prêmio Especial – No final do ano, as notas fiscais de compras realizadas de janeiro a dezembro, concorrem a um prêmio de R$ 50 mil, e seis de R$ 10 mil reais.

As entidades sociais participantes da campanha recebem prêmios à parte, que correspondem a 40% do valor ganho pelo padrinho que a indicou no ato do cadastramento.





Leia mais:



É concurseiro? Prefeitura de Belém está com edital aberto



Interdição da Djalma Batista está suspensa para depois do Carnaval



Governo do Amazonas convoca aprovados no concurso da Susam