Regras de plano de saúde estão ameaçadas, alerta manifesto

Manaus - Os direitos de 48 milhões de consumidores de planos de saúde em todo o Brasil estão ameaçados, de acordo com manifesto de 23 organizações de defesa do consumidor. O manifesto é contra o Projeto de Lei 7419 que, entre outras mudanças, determina o reajuste do plano mesmo após os 60 anos idade e ainda a redução do valor de multas aplicadas contra os planos. O grupo quer impedir a votação do PL que pode ocorrer a qualquer momento.

A origem do PL 7419 é do Senado que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e apensados (PL741906). O PL 7419 está tramitando na Câmara dos Deputados desde 2006, e agora está sob e relatoria do deputado Federal Rogério Marinho (PSDB/RN).

Entre as alterações previstas estão a segmentação de coberturas assistenciais, reajuste após 60 anos de idade, redução do valor de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), redução do valor de multas aplicadas contra planos de saúde, extinção de projetos de Lei que beneficiam os usuários, entre outras mudanças.

A coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC-Aleam), Rosely Fernandes, disse que esses são só alguns dos pontos que o deputado pretende inserir.

“A pior parte é que esse relatório foi feito pelo deputado sem debate democrático, colocando em risco as conquistas do consumidor. As conquistas já têm jurisprudência a nível dos tribunais superiores”, conta.

Grande parte do texto ainda está “às escuras”, segundo Rosely. As entidades de defesa do consumidor não estão tendo acesso aos trechos da lei alterados. O PL está sendo protelado desde o início do ano passado. Era para ter sido votado em dezembro de 2017, mas acabou sendo protelado mais uma vez. O grupo denuncia ainda que o deputado não está atendendo os órgãos de defesa do consumidor. No Amazonas, apenas a CDC da Aleam assinou o documento".

“A gente está vendo que mais cedo ou mais tarde vai ser votado, mas a gente precisa do apoio da imprensa. Caso contrário, os ganhos conquistados para os planos de saúde vai por água abaixo. Isso porque o projeto não traz avanço, ele traz retrocesso”, criticou Rosely Fernandes.

Para as organizações, este não é o momento de votação de uma nova lei, principalmente, sem o devido debate democrático. Rosely argumentou que haverá impacto negativo no SUS e ameaça milhões de brasileiros conveniados aos planos de saúde.

“As entidades também convocam toda a sociedade para participar dessa mobilização para impedir a aprovação do projeto que coloca em riscos os direitos da população”, diz o manifesto.

A partir desta quinta-feira (8), a CDC-Aleam começa a enviar ofícios para os deputados da bancada amazonense na Câmara dos Deputados. Eles vão solicitar a mobilização da Casa em prol da causa. A assessoria do deputado Rogério Marinho foi consultada para dar explicações, mas não retornou até esta publicação.

