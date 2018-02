Amazonas Energia será privatizada até abril

Brasília - A Amazonas Distribuidora de Energia (Eletrobras Amazonas) será privatizada em um prazo máximo que encerra até o mês de abril, juntamente com outras cinco companhias elétricas brasileiras. A decisão saiu da assembleia geral extraordinária da Eletrobras que aprovou em reunião nesta quinta-feira (8), a privatização das seis distribuidoras de energia da estatal.



Além do Amazonas, serão privatizadas as distribuidoras EletroAcre, Boa Vista Energia, Ceron (Rondônia), Cepisa (Piauí) e Ceal (Alagoas). Os detalhes com as decisões da assembleia devem ser divulgados pela empresa ainda na noite desta quinta-feira em comunicado ao mercado.

Leia também: Segurados-tem-ate-28-de-fevereiro-para-comprovacao-de-vida

Os acionistas decidiram também que a Eletrobras vai assumir as dívidas dessas empresas, no valor de R$ 11,2 bilhões, e os encargos de R$ 8,5 bilhões referentes a aportes dos fundos setoriais de energia, referentes a créditos ou obrigações com a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).

Com isso, a Eletrobras deverá assumir cerca de R$ 20 bilhões em passivos das distribuidoras cuja privatização foi autorizada. Além do valor mínimo de R$ 50 mil, as compradoras terão de assumir o compromisso de um aporte financeiro de R$ 2,4 bilhões no capital social das seis empresas.

O governo estipulou, em novembro do ano passado, o valor simbólico de R$ 50 mil por cada uma das distribuidoras. Avaliação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estimou em R$ 10,2 bilhões o valor das distribuidoras.

Leia mais: Passageiras-sao-estupradas-durante-assalto-a-onibus

Taxista-e-baleado-na-boca-e-tem-carro-roubado-na-compensa-em-manaus

Homem-e-preso-apos-sequestrar-e-assaltar-motorista-da-uber-em-manaus