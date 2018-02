Pravaler lança 2ª edição do prêmio Educação Transforma

| Foto: Divulgação

Brasil - O maior programa de crédito estudantil privado do Brasil - Pravaler, acaba de abrir as inscrições para a 2ª edição do Prêmio “Educação Transforma Pravale”. A ação reconhece e investe em estudantes de graduação que se destacam por suas histórias de superação, atitudes inovadoras e que acreditam que podem transformar seu futuro pela educação.

Essa edição vem com diversas novidades, a primeira delas é que podem participar todos os estudantes matriculados em faculdades públicas ou privadas de todo o país. A outra novidade é que os 2 alunos que se destacarem ganharão intercâmbio para o Canadá, notebook, sessões de acompanhamento profissional especializado e vale educação no valor de 5 mil reais.

Etapas

O Prêmio terá quatro etapas, sendo a primeira a inscrição, em que os alunos informam seus dados pessoas (nome, cidade, local de estudo), compartilham um comprovante de matrícula e preenchem um teste on-line de perfil comportamental.

Na segunda etapa serão selecionados 400 estudantes, que serão convidados a produzir um vídeo de até 3 minutos respondendo à pergunta “por que a educação mudou a minha vida?”. Na terceira etapa, com 40 selecionados, os alunos vão fazer uma entrevista online.

Na última fase, 20 alunos selecionados são convidados a viajar até São Paulo com acompanhante e com as despesas pagas para participar de um final de semana com atividades, passeios, palestras e a definição dos dois destaques do Prêmio. Os demais ganham um cartão educação no valor de R$ 1 mil.

Na 1ª edição do prêmio, realizado em 2017, três alunos foram escolhidos como destaques e foram premiados com acompanhamento especializado, orientação de carreira, curso de extensão no valor de até R$ 3 mil e desconto de até R$ 5 mil em parcelas do Praveler.

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Educação Transforma Pravaler estão abertas e podem ser realizadas até 25 de fevereiro, pelo site: www.premiopravaler.com.br.

