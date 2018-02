MAP anuncia promoção de passagens aereas para Amazonas e Pará

Durante a promoção, será possível comprar passagens aéreas, dependendo do destino, a partir de R$ 149 o trecho | Foto: Divulgação

Manaus - Para quem está planejando viajar entre os meses de março e maio, a MAP Linhas Aéreas, sexta maior companhia brasileira de aviação, anuncia que a partir desta sexta-feira (09) até a próxima quarta-feira (14) oferecerá passagens com preços promocionais, para cidades onde opera, no Amazonas e Pará.



Durante a promoção, será possível comprar passagens aéreas, dependendo do destino, a partir de R$ 149 o trecho, já com as taxas inclusas. A promoção inicia sexta-feira (09), às 19h (horário de Brasília) e segue até às 8h de quarta-feira (14).

As passagens serão válidas para viagens entre 11 de março e 29 de maio, conforme disponibilidade de voos. As ofertas podem ser conferidas no site https://voemap.com.br.

No Pará, a promoção inclui os seguintes destinos: Belém, Altamira, Porto de Trombetas, Itaituba e Santarém. No Amazonas, os municípios contemplados na promoção são: Manaus, Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea.

Empresa genuinamente amazonense, a MAP tem cinco anos de atuação no mercado, operando com voos regulares para 14 municípios do Amazonas e Pará. A companhia transporta, por ano, mais de 140 mil passageiros.