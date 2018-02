Transpetro abre processo seletivo público com 156 vagas

Manaus - A Transpetro está com inscrições abertas para o processo seletivo público desde sexta-feira (9). A seleção será para 156 profissionais para seu quadro de terra, sendo 53 para cargos de nível médio e 103 de nível superior, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas de nível superior são para os cargos de administrador, advogado, analista de comercialização e logística, analista de sistemas, analista financeiro, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro, médico do trabalho, profissional de comunicação e profissional de meio ambiente. Já as vagas de nível médio são destinadas aos cargos de técnico ambiental, técnico de administração e controle, técnico de faixa de dutos, técnico de inspeção de equipamentos e instalações, técnico de operação, técnico de manutenção e técnico de suprimento de bens e serviços.

Todas as vagas são para profissionais júnior para os quais não é requerida comprovação de experiência prévia. A remuneração mínima inicial é de R$ 3.745,32 para cargos de nível médio e de R$ 9.955,44 para cargos de nível superior. Os convocados poderão atuar em 12 Estados, a depender do cargo e polo de trabalho indicado (Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo).

As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 7 de março. A prova está prevista para 15 de abril e será aplicada em diversas cidades do país. O edital está disponível no site da Fundação Cesgranrio e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço www.cesgranrio.org.br.

