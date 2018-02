Universidade lança 60 cursos gratuitos à distância

Unesp oferece 60 cursos gratuitos à distância | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com 60 cursos disponíveis por meio de Ensino a Distância (EAD), de forma gratuita. Os cursos são voltados para área de humanas e as inscrições são realizadas online no site da instituição gratuitamente.



Cursos como língua estrangeira, educação infantil,sociologia, ética, língua portuguesa, arte e ética são algumas matérias ofertadas. O aluno ainda têm a opção de enviar um e-mail para o professor que propôs a disciplina para tirar eventuais dúvidas.



Todos os cursos são livres e o aluno pode se inscrever em quantos achar necessário. Além disso, enquanto o aluno está on-line, é possível ver quais outras pessoas estão acessando a plataforma podendo assim ser realizada a troca mensagens entre elas.

Por fim, o aluno ainda pode fazer exercícios de múltipla escolha sobre o conteúdo abordado e receber o resultado na hora.

Sobre a Unesp



A Unesp Aberta é um ambiente de aprendizagem on-line e gratuito que oferece a oportunidade de formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento para pessoas com acesso a Internet no Brasil e no mundo.

É uma iniciativa da Reitoria da Unesp (no âmbito das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Extensão), juntamente com o Núcleo de Educação a Distância (NEaD/Unesp), que passa a disponibilizar gratuitamente os recursos pedagógicos digitais desenvolvidos para os cursos da Universidade. São cursos livres, sem assessoria pedagógica (tutoria), avaliação e certificação.

Os cursos são realizados através do Ensino a Distância (EAD), e visa contribuir na formação ou atualização profissional.



