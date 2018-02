Postos do Sine Manaus selecionam candidatos para 140 vagas de emprego

Manaus - Os postos do Sine Manaus que funcionam na Ouvidoria Municipal, no bairro de Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, da Cidade Nova, selecionam nesta quinta-feira (15), a partir das 8h, candidatos a 140 vagas de emprego, 80 delas são para pessoas com deficiência física (PCD).

Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para se levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Confira as vagas por cada posto:

Posto Sine Manaus ouvidoria municipal, localizado na Rua Afonso Pena, Nº 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu

80 VAGAS - VIGILANTE PCD

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: curso de vigilante.

03 VAGAS VENDEDOR INTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS. Ter experiência com vendas de cama, mesa e banho.

01 VAGA - AUXILIAR DE TELECOMUNICAÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS. Possuir CNH B. Experiência em cabeamento de rede, de fibra óptica. Experiência em infraestrutura e fusão.

01 VAGA - PROMOTOR LÍDER DE VENDAS EXTERNAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é exigido;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: CNH categoria A e moto próprio. Experiência com liderança e vendas externas.

07 VAGAS - FISCAL DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência com organização e distribuição dos operadores de caixa. Agilizar o fundo de troco. Providenciar o preenchimento do formulário de devolução de mercadorias. Acompanhar o fechamento dos caixas e disponibilidade de carrinhos no estabelecimento.

20 VAGAS - VENDEDOR INTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

1 VAGA: SUPERVISOR DE CRÉDITO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência como supervisor de vendas, empresas de crédito, setor de crediário de loja.

02 VAGAS: VENDEDOR DE TELEVENDAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na área comercial, negociação de cliente pessoa jurídica, visitas e relatórios de vendas no segmento de comércio de alimentos.

1 VAGA: CHEFE ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo na área ou cursando;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada de 6 meses na CTPS e CNH categoria B;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Conhecimento na área financeira e ter chefiado grandes equipes. Dar apoio ao gerente da loja. Acompanhar as ações propostas no relatório em conjunto com os chefes de seção;

05 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em caixa, atendimento ao cliente e balconista.

POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU – T4

Endereço Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova, em frente ao T4.

1 VAGA: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter curso de Eletricista Industrial, NR10 e NR 35 atualizados.

3 VAGAS: TELEMARKETING COM ÊNFASE EM VENDAS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo ou cursando qualquer Ensino Superior;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com vendas por telemarketing.

1 VAGA: GERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência em indicadores de resultados, gestão de pessoas, pacote office, excelência em atendimento, disponibilidade de horário.

1 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência como torneiro mecânico

10 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Desejável vivência em indústria, armazém ou afins.

01 VAGA: CASEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA DE MOINHO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência no manuseio de Máquina de moinho

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na área de compras, ter certificado de excell avançado.

