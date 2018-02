Prefeitura prorroga inscrições para curso de empreendedorismo

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), prorrogou até esta sexta-feira (16), as inscrições para as Jornadas Empreendedoras “Vai ou Racha” e “Vai que dá”, voltadas para jovens que já são empreendedores ou que queiram abrir seu próprio negócio. Os dois cursos são gratuitos e ministrados em parceria com a Junior Achievement.

“Até a última sexta-feira não tínhamos preenchido todas as vagas”, explica o diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro. “São dois cursos que preparam os jovens para o campo do empreendedorismo e o que é melhor, com inscrições gratuitas”.

Leia também: Transpetro abre processo seletivo público com 156 vagas

A Jornada Empreendedora

"​Vai ou Racha​"​ é voltada para jovens que já começaram um negócio, ainda que seja informal. São 20 vagas para empreendedores que tenham entre 18 e 35 anos de idade. A Jornada será realizada todas as terças-feiras, das 13h30 às 16h30 e começa a partir do dia 20 de fevereiro. Serão ao todo nove encontros com aulas na sede da Ouvidoria Municipal.

Já a Jornada Empreendedora

​"​Vai que Dá​"​ é específica para jovens entre 18 e 35 anos que têm potencial para empreender. São 20 vagas e o curso será ministrado todos os sábados, das 8h30 às 11h30, com início previsto para o dia 24 de fevereiro, na sede da Associação dos Moradores do Bairro de Petrópolis (SOMAP). Ao todo são sete encontros.

“Fortalecer as políticas públicas voltadas para o empreendedorismo tem sido uma das missões mais fortes que o prefeito Arthur

​Virgílio ​

Neto nos designou até o momento”, ressalta a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho. “E ficamos muio felizes quando encontramos parceiros como a Junior Achievement que aceitam esta missão ao destinar vagas para que pessoas de baixa renda possam aprender com o expertise que eles trazem para quem quer empreender. É uma ótima oportunidade para os jovens que querem abrir seu próprio negócio”.

Após inscrição na sede da Semtrad, os candidatos irão passar por uma seleção para que se enquadrem nas exigências das vagas. A sede da Semtrad, na rua Rio Jamary, 77, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 13h.

É importante levar cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência.

Serviço

Jornada Empreendedora

​ "​Vai ou Racha​"​: inscrições gratuitas na sede da Semtrad, das 8h às 13h, de 06 a 09/02. Aulas a partir do dia 20/02, das 13h30 às 16h30 (ás terças-feiras), na sede da Ouvidoria Municipal, na rua Afonso Pena, 38, Praça 14, ao lado do SAMU.

Jornada Empreendedora

​ "​Vai que Dá​"​: inscrições gratuitas na sede da Semtrad, das 8h às 13h, de 06 a 09/02. Aulas a partir do dia 24/02, das 08h30 às 11h30 (aos sábados), na sede da Associação dos Moradores do Bairro de Petrópolis (SOMAP), na rua José Florêncio, 930, Petrópolis – ao lado da Caixa D’água.

Leia mais:

Inscrições abertas para 21 cursos gratuitos do Ministério do Trabalho

Com salários de até R$ 10 mil, Petrobras lança edital de concurso

Governo do Amazonas convoca aprovados no concurso da Susam