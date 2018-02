Sem receber há 3 meses, trabalhadores paralisam serviço em hospital

Manaus - A situação dos trabalhadores terceirizados na saúde continua crítica. Com três meses de salários atrasados e sem receber a segunda parcela do 13º salário, pelo menos 15 trabalhadores terceirizados do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira (15). O último salário recebido pelos trabalhadores foi em novembro de 2017.

Os servidores têm contrato com a empresa de serviços gerais BDA Comércio e Serviços, que atende a unidade hospitalar localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte. Uma trabalhadora, que preferiu não se identificar, contou para a reportagem que desde 7h da manhã desta quinta-feira, o grupo se concentrou na frente do Hospital Francisca Mendes cobrando uma reposta das autoridades.

Ao todo, são 36 funcionários com salários e benefícios atrasados. “Nós não aguentamos mais ficar sem receber. A gente precisa desse dinheiro para comer, vestir, temos filhos, temos família, casa para sustentar, somos pais e mães de família e não estamos aqui brincando. O salário é um direito básico da gente, e nem isso temos mais, estamos praticamente pagando para trabalhar”, reclamou, indignada, a funcionária.

O Em Tempo relatou a situação na última terça-feira (13), onde os funcionários contavam a situação precária que estavam passando para sustentar a família com a ajuda de outros parentes e até correndo risco de perder o emprego por conta de ameaças de demissão que partem da empresa BDA Comércio e Serviços, que fica localizada na rua Rio Jutaí, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

Vigilantes paralisaram no último dia 5 de fevereiro. | Foto: Janailton Falcão

Outra categoria que também continua sofrendo com os constantes atrasos nos pagamentos por causa dos repasses do governo do Estado são os vigilantes que atuam em hospitais e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). No último dia 5 deste mês um grupo de 50 trabalhadores paralisou as atividades cobrando seis meses de salário e benefícios atrasados.



De acordo com um dos diretores do Sindicato dos Empregados de Empresa de Vigilância do Amazonas, Edney Moraes, desde o dia 5 até o presente momento, parte dos pagamentos foi realizado, mas ainda restavam os 36 trabalhadores do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio que não recebem há cinco meses e não estão recebendo o vale transporte, e tiveram o benefício de plano de saúde suspenso por falta de pagamento da empresa.

Edney informou ainda que aproximadamente 100 trabalhadores em vigilância da UEA, espalhados em todo Amazonas, na capital e no interior, continuam sem receber os salários há dois meses, sem receber parte do 13º salário, e com o plano de saúde cortado por falta de pagamento.

A reportagem tentou entrar em contato com a empresa BDA Comércio e Serviço, mas o número informado pela empresa na internet (****-4649) não pertencia a mesma. A empresa Legítima pelo número ****-3798 não atendeu e nem retornou as ligações até a publicação desta matéria.

Em nota, a direção do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) informou que efetuou o pagamento da empresa BDA na última sexta-feira (9/2).

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclarece que vem cumprindo o acordo para pagamentos das dívidas que recebeu de gestões passadas. E ressalta, ainda, que tem advertido às empresas que é dever das mesmas priorizarem o pagamento dos salários de seus funcionários. A Susam não comentou a situação dos vigilantes terceirizados que atendem os hospitais da capital.

