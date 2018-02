Estagiários da Arsam denunciam atrasos constantes de pagamento

Manaus - Estagiários da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) denunciaram ao Em Tempo nesta quinta-feira (15) que estão com pagamento das bolsas em atraso a quase uma semana.



Um estudante, que preferiu não ter o nome divulgado, relatou que o problema vem acontecendo a cada dois meses, que muitos dependem do dinheiro para ir trabalhar e estudar, e os atrasos atrapalham as atividades.

“A situação acontece a cada dois meses. Quando não pagam no mês certo, eles depositam depois do prazo do dia útil. E não dão satisfação de nada sobre o pagamento. Só dizem que tal dia vai estar na conta, mas quando chega o dia marcado, não tem nada” disse.

De acordo com o estudante, são pelo menos 30 estagiários que dependem dos R$ 680 que recebem da Arsam. O dinheiro é usado para comprar passe estudantil e alimentação. “Eles não enxergam que isso prejudica muito o nosso desenvolvimento profissional. Às vezes, temos que emprestar dinheiro de outras pessoas para poder trabalhar. Atrapalha até na faculdade, pois é com dinheiro da bolsa que muitos estagiários compram crédito para a carteirinha”, disse.

O que diz a Arsam

Por meio da assessoria, o Diretor Financeiro da Arsam, Coronel Domingos Sávio, informou que o motivo do atraso ocorreu por conta de uma atualização no sistema de pagamento do Estado e que isso acontece todo início do ano. "Os estagiários da Arsam recebem por meio do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE). Como o Estado só pagou na última sexta (9), e teve a semana do Carnaval, os mesmos só irão receber amanhã, dia 16", disse.

