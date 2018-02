Após polêmica, gasolina e gás de cozinha não terão novos aumentos

Manaus - O consumidor amazonense, e do Brasil inteiro, foi surpreendido nesta quarta e quinta-feira (15) com duas notícias de reajuste que iriam ocorrer no preço dos combustíveis e do gás de cozinha, respectivamente. Em grande parte, as notícias causaram alarde na população por interpretar mais aumentos e custos para o bolso do trabalhador.

Mas o Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira, que se tratava apenas de um estudo dos preços que já são praticados para ambos os produtos. O estudo teria como fim, ajudar o ministério a estipular o valor de impostos a serem cobrados em cada produto para as refinarias e distribuidoras dos derivados.

Por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Ministério da Fazenda explicou em nota, que publica um levantamento quinzenal, ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a média de preços praticados nos postos de combustíveis nos Estados.

“Este valor serve apenas como referência para o cálculo dos impostos (ICMS) a serem recolhidos nas refinarias – a chamada substituição tributária – e não vincula o preço cobrado do consumidor nas bombas. Vale ressaltar que os preços no mercado de combustíveis são de livre estabelecimento”, detalha a nota.

Também foi disseminada notícia sobre reajuste do gás de cozinha | Foto: Arquivo EMTEMPO

Aqui no Amazonas, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas (Sindicam), não reconhecia qualquer reajuste que viria a ocorrer por conta de determinação do Ministério da Fazenda.



“Impostos no Brasil não é decreto não, e nem é portaria que se faz e cobra no dia seguinte. A princípio, não conheço na legislação tributária do país, que o Ministério da Fazenda faça um aumento desse. Quem faz reajuste da Petrobras, é a própria Petrobras”, explicou Geraldo Dantas, vice-presidente do Sindicam.

A coleta desses dados é realizada pelas secretarias de Fazenda de cada Estado e é publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria-Executiva do Confaz, em atendimento ao disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, exercida pelo Ministério da Fazenda.

O presidente da Federação dos Revendedores de Gás do Amazonas (Fegás-AM), Fernando Feitoza, também informou que a entidade não tinha conhecimento sobre qualquer reajuste que se fosse ocorrer. “Ainda não tivemos confirmação de aumento nenhum. Mas caso ocorra mesmo de R$ 0,21, não terá reflexo no preço ao consumidor, porque revendedores não repassam aumento tão baixo assim”, explicou.

No endereço a seguir é possível conferir as mudanças completas que foram realizadas:https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2018/ato-cotepe-pmpf-3-18Na tabela, os estados que estão marcados com asterisco sofreram modificação desde a publicação do último levantamento.

