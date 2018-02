CIEE está com mais de 150 vagas de emprego para estudantes

Manaus - O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE ) está com mais de 150 vagas disponíveis para estudantes matriculados em redes de ensino. A candidatura pode ser realizada por meio do site da instituição

na opção banco de vagas . Mas, corra! As vagas fecham rapidamente.

Segundo o supervisor do CIEE unidade Manaus, Cláudio José Ferreira, as vagas estão de volta ao mercado. "Devido ao recente "aquecimento do mercado" com muitas contratações no PIM e no segmento de serviços, a quantidade de vagas aumentou sensivelmente, se compararmos o mesmo período de 2017", apontou.

Podem concorrer as vagas jovens à partir de 14 anos que estejam matriculados e estudando ensino fundamental ou médio, e caso tenha terminado o ensino médio, apresentar certificado de conclusão do referido curso. Deve possuir RG, CPF e CTPs.

| Foto: Divulgação/TCE

Benefícios



Para os candidatos que forem aprovados, o CIEE oferece: remuneração/Benefícios Salário; Jornada de trabalho de 4 a 6 horas diárias; 13º salário; Férias; Auxílio-doença e auxílio-acidente; Aposentadoria por invalidez; INSS; Vale-transporte; Registro em carteira; Contrato de trabalho assinado.

O candidato deve diariamente verificar as vagas disponíveis no site, além disso participar dos cursos à distância aumentam as chances na seleção, conforme orientação do supervisor Cláudio. "Vale ressaltar que para concorrer as vagas o estudante deve esta sempre se atualizando além das disciplinas curriculares da Instituição de Ensino, fazendo cursos variados nas áreas humanas, como relacionamento interpessoal, imagem e postura profissional, presencial ou via Internet, no Portal CIEE temos 10 cursos na modalidade EAD totalmente gratuitos que poderá proporcionar ao candidato um diferencial competitivo dos demais candidatos (as)", orientou

O site do CIEE ainda oferece 10 cursos à distância gratuitos | Foto: Divulgação

Sobre o CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma organização não-governamental, filantrópica, mantida pelo empresariado nacional, de assistência social, sem finalidades lucrativas, que integra adolescentes e jovens no mundo do trabalho fortalecendo o exercício da cidadania.

O maior objetivo do CIEE é encontrar, para os estudantes de nível médio, técnico e superior oportunidades de estágio ou aprendizado, que os auxiliem a colocar em prática tudo o que aprenderam na teoria.







