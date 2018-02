Semsa convoca técnicos de enfermagem de processo seletivo

Manaus - Mais oito técnicos em Enfermagem aprovados no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizado em setembro do ano passado são convocados pela Prefeitura de Manaus. A lista com os nomes poderá ser consultada no Diário Oficial do Município (DOM), a partir das 21h desta sexta-feira (16), pelo link http://dom.manaus.am.gov.br/.

Leia também: CIEE está com mais de 150 vagas de emprego para estudantes

Os técnicos terão carga horária de 40 horas semanais e os salários serão de R$ 2.112,38. Entre os convocados está uma portadora de necessidades especiais. Todos deverão comparecer a partir de segunda-feira (19) a 5 de março de 2018, na sede da Semsa, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.695, Adrianópolis, na Gerência de Gestão do Trabalho da secretaria, no horário das 8h às 12h, para procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições expressas no Edital no. 002/2017 – Semsa/Manaus.

Demanda

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que foi realizado um levantamento nas unidades da Semsa que apontou aumento na demanda de usuários, gerando a necessidade de convocação desses profissionais.

“Uma vez que muita gente migrou dos planos de saúde particulares para a rede municipal, tivemos um incremento de demanda o que nos sinalizou a necessidade de aumento de profissionais em nossas unidades”, justifica Magaldi.

Leia mais:

92 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante o Carnaval

Conheça os 5 melhores apps para aprender outro idioma de graça!

Usuário de drogas é morto ao sair de 'boca de fumo', no Zumbi