Susam divulga datas para concursados entregarem documentação e exames

| Foto: divulgação

Manaus - Os aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) de 2014, convocados para cargos na sede do órgão, em Manaus, deverão agendar perícia médica no período de 1º a 31 de março, mesma data para a entrega de documentação.



O agendamento na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas deve ser feito pela Internet, neste link. A informação está no Edital de Chamada nº 001/2018, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Após este procedimento, o candidato deve comparecer para entrega dos exames médicos (veja a lista no final da matéria), na data agendada, no seguinte endereço: rua Igarapé de Manaus, s/nº, Quadra 3, Parque Residencial Manaus, no antigo prédio onde funcionava a sede do Prosamim, no Centro da cidade.

Leia também: Semsa convoca técnicos de enfermagem de processo seletivo

A perícia médica é o primeiro passo nos procedimentos necessários para a posse dos candidatos convocados. Segundo o edital, após o recebimento do Laudo, emitido pela Junta Médica, o candidato habilitado deve comparecer, de 1º a 30 de março, das 8h às 14h, ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde (DGRH/Susam). O departamento fica na sede da Susam, na avenida André Araújo, 701, Aleixo, zona centro-sul de Manaus. No local, o candidato deve apresentar a documentação necessária para a posse (veja lista no final da matéria).

O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos no edital será considerado desistente, implicando na sua eliminação definitiva do concurso. Cumpridas as exigências, será dada a posse ao candidato. A íntegra do Edital de Chamada nº 001/2018 pode ser acessada no site da Susam ou no site da Imprensa Oficial do Amazonas, na edição do dia 9 do DOE.

Fundações

O DGRH/Susam informa que nos próximos dias cada fundação publicará seu edital de chamada, com as mesmas orientações para seus respectivos convocados. O prazo para os procedimentos relacionados à posse será o mesmo (de 1º a 31 de março). O que mudará serão os endereços para a entrega de documentação, que serão os de cada unidade.

Chamada

O decreto autorizando a convocação de 428 classificados no concurso de 2014 da Susam foi assinado pelo governador Amazonino Mendes, no dia 7 de fevereiro. Esta é a sexta chamada do certame.

Com esta chamada, a Susam já convocou 75,69% dos 9.346 candidatos que conseguiram nota suficiente para classificação no concurso. Segundo o DGRH, o número de convocados chega agora a 7.301. Nesta chamada, a Susam priorizou os aprovados para as seis fundações de saúde, que terão 379 convocados.

O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, ressalta que novas convocações serão realizadas, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária do órgão. O concurso tem validade até abril de 2019.

Órgãos

A 6ª chamada do concurso público da Secretaria de Saúde convocou 79 aprovados para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), 73 para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), 101 para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), 25 para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), 80 para a Fundação Alfredo da Matta (Fuam), 21 para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e 49 para a SUSAM.

Lista de exames:



a) Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo + fator RH, VDRL e Glicose (exames com validade de 03 meses);

b) Urina: EAS (exames com validade de 03 meses);

c) Parasitológico (exames com validade de 03 meses);

d) Eletrocardiograma com laudo, somente para candidatos acima de 35 anos (exame com validade de 06 meses);

e) Radiograma do tórax com laudo, exceto grávidas (exame com validade de 06 meses);

f) Escarro, apenas para mulheres grávidas;

g) Exame oftalmológico (exame com validade de 01 ano)

h) Eletroencefalograma, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 01 ano);

i) Audiométrico, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 06 meses);

j) PSA livre e total, apenas para homens acima de 35 anos (exame com validade de 06 meses);

k) Colpocitologia, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 01 ano);

l) USG Mamária, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 01 ano);

m) Atestado de Sanidade Física e Mental, emitido por médico vinculado ao SUS.

Lista de documentos:



a) Ficha Cadastral digitada (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

b) Laudo Médico emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas - ORIGINAL;

c) 1 (uma) Foto 3x4;

d) PIS/PASEP (Caso nunca tenha trabalhado, Cópia da Carteira de Trabalho parte da foto e verso) – 01 (uma) CÓPIA;

e) Carteira de Identidade – RG (CNH não será aceita como documento identificação) - 01 (uma) CÓPIA;

f) Cadastro de Pessoa Física – CPF - 01 (uma) CÓPIA;

g) Carteira Nacional de Habilitação – CNH: categoria D, para o cargo de MOTORISTA - 01 (uma) CÓPIA;

h) Comprovante de Residência (Somente ÁGUA, TELEFONE OU ENERGIA com CEP) ou Declaração de Residência emitida por Cartório ou Delegacia - 01 (uma) CÓPIA;

i) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral atualizado (disponível no sitewww.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) - 01 (uma) CÓPIA;

j) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação - 01 (uma) CÓPIA;

k) Conta Corrente no Banco BRADESCO: Extrato ou Cartão (Cópia legível) – transcrever manualmente o nº da agencia e nº da conta corrente e assinar igual a identidade - 01 (uma) CÓPIA;

l) Cargos de Nível Superior – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de atuação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - 01 (uma) CÓPIA;

m) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS - 01 (uma) CÓPIA;

n) Comprovante de quitação com o Conselho de Classe - 01 (uma) CÓPIA;

o) Cargos de Nível Médio - Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

p) Certificado de Conclusão de Curso Técnico na Área de Atuação, para os Cargos Técnicos de Nível Médio (Profissionais da Saúde) - 01 (uma) CÓPIA;

q) Cargos de Nível Fundamental Completo – Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Fundamental completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 01 (uma) CÓPIA;

r) Certificado de Informática Básica para o Cargo de Agente Administrativo - 01 (uma) CÓPIA;

s) Cargos de Nível Fundamental Incompleto – Comprovante de Escolaridade de Nível Fundamental Incompleto, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 01 (uma) CÓPIA;

t) Declaração de bens (característica dos bens) e valores que constituam patrimônio, e, se casado (a), a do cônjuge. Informações deverão ser digitadas caso não possua bens, informar: “nada a declarar” (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

u) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

v) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função (ões) pública(s). Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

w) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

x) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Federal. - ORIGINAL;

y) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Estadual. - ORIGINAL;

z) Apresentar certidão (nada consta) da Polícia Federal. (disponível emservicos.dpf.gov.br) - ORIGINAL.





Leia mais:

92 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante o Carnaval

Conheça os 5 melhores apps para aprender outro idioma de graça!

Usuário de drogas é morto ao sair de 'boca de fumo', no Zumbi