Instituição em Manaus abre inscrição para cursos de curta duração

Manaus - O Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para sete cursos nesse segmento, que ocorrerão neste mês. São eles: Assistência de Enfermagem à Hemoterapia; Coleta de exames laboratoriais; Eletromecânica; Metodologia do trabalho científico; Escrita fiscal; Informática Avançada e Farmacologia Aplicada à Odontologia.



Os cursos são voltados para estudantes e profissionais que desejam melhorar o currículo adquirindo conhecimento em curto prazo e com baixo investimento.Os investimentos variam de R$ 30 a R$ 400. Alunos Literatus recebem benefícios especiais no ato da inscrição



As inscrições podem ser feitas no Setor de Relacionamento das unidades Literatus localizadas na rua Pará, 165, Vieiralves, e avenida Djalma Batista, 536, Chapada. .



As condições podem ser consultadas no site da instituição: http://www.literatus.edu.br

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616. As aulas iniciam no dia 24 de fevereiro.

Cursos oferecidos



Um dos cursos deste mês é o de Assistência de Enfermagem à Hemoterapia, com duração de quatro meses. As aulas serão realizadas aos sábados, de 8h às 17h. O objetivo do curso é capacitar os profissionais na área da Hemoterapia, para que possam dar assistência na recuperação da saúde de indivíduos que apresentam doenças no sangue.

Outro curso é o de Coleta em Exames Laboratoriais, que ocorrerá em um sábado. O aluno aprenderá técnicas de coleta de sangue, para a realização do procedimento adequadamente. A capacitação acontece de 8h às 13h.

Também acontece este mês o curso de Eletromecânica. Com aulas aos sábados, de 8h15 às 14h15, a capacitação terá duração de um mês. No curso, o aluno aprenderá a interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos, montar equipamentos e participar na elaboração de planos de manutenção.

No curso de Metodologia do trabalho científico, que acontecerá em dois sábados, o estudante será orientado quanto à formatação de trabalhos acadêmicos, relatório de conclusão de curso, artigos científicos, slides para seminários e postura em apresentações. O curso será realizado de 8h30 às 17h.

O curso de Escrita Fiscal vai abordar noções básicas de Direito Tributário; aspectos básicos do Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, Simples Nacional, Documentos fiscais, dentre outros assuntos. O curso terá duração de um mês e será realizado aos sábados, de 8h30 às 15h30.

No curso de Farmacologia Aplicada a Odontologia profissionais e estudantes aprenderão sobre administração de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e sedativos/ansiolíticos. A capacitação terá duração de um mês. As aulas acontecem de 13h às 17h.

Em fevereiro também começa o curso de Informática Avançada, com duração de um mês. A capacitação acontece 8h às 12h, aos sábados. Entre os assuntos que serão abordados está a criação de tabelas no Excel e formatação de dados.





