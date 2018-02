Prefeitura de Manaus convoca 500 professores selecionados em processo

Os candidatos têm até o dia 2/3 para se apresentar com todos os documentos necessários na sede da Semed | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus convoca mais 500 profissionais de Educação, selecionados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2016 para Professor Substituto, por meio do Edital nº 001/2016 da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.304, de quinta-feira, 15/2, e pode ser acessada a partir do linkhttp://bit.ly/2BxFQrq

Os candidatos têm até o dia 2/3 para se apresentar com todos os documentos necessários na sede da Semed, localizada na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul. Uma vez entregues os documentos, o professor será encaminhado ao setor de lotação e terá 15 dias para apresentar os exames médicos.

Essa chamada é voltada para professores de 1º ao 5º, Educação Infantil (Creche), Educação Física e Ciências e não vai interferir nas convocações do concurso realizado no final de janeiro, uma vez que as vagas oferecidas pelo PSS são diferentes das vagas ofertadas no certame.

A gerente da Comissão de Posse, Olívia Costa, explica que a relação de documentos a serem entregues, bem como os trâmites para ocupar o cargo, serão enviados para os e-mails dos candidatos, informados na hora da inscrição.

“Nós enviaremos por e-mail e SMS a relação de documentos e dos exames a serem feitos. Ainda assim, na hora do atendimento presencial, a gente reforça essa questão de documentação e exames”.

Documentos necessários:



• Duas fotos 3 X 4 recentes;



• Certidão de Nascimento, se solteiro;



• Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;



• Carteira de Identidade; e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);



• Título de Eleitor;

• Comprovante de votação da última Eleição (1º e 2º turnos) ou Certidão de Quitação Eleitoral; h) PIS / PASEP / Cartão Cidadão;

• Certificado Militar (sexo masculino);



• Diploma de Graduação;



• Histórico Escolar da Graduação;



• Inscrição no Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física;



• Comprovante de quitação anual junto ao Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física;



• Comprovante de Residência (com endereço detalhado e completo, incluindo o CEP, emitido com mesmo de 90 (noventa) dias);



• Comprovante de conta corente do Banco Bradesco;

• Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal (site dpf.gov.br);

• Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (site tjam.jus.br);

• Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;

• Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal e no art. 13 do Decreto no 70.436, de 18 de abril de 1972, no caso de candidato com nacionalidade portuguesa;

• Laudo especializado contendo parecer da Junta Médico Pericial do Município atestando a aptidão para o exercício do cargo.