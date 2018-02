Greve bancária não atingirá o Amazonas

Manaus - O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Amazonas (SEEB-AM), Nindberg Barbosa dos Santos o Amazonas, confirmou que os servidores do Estado não devem aderir ao movimento de greve nacional que está marcado para a categoria nesta segunda-feira (19). "São Paulo divulgou a greve, mas nós aqui do Estado do Amazonas não vamos paralisar. Estamos discutindo se faremos algum ato simbólico, mas os trabalhos irão seguir normalmente", afirmou.

Os bancários do Estado de São Paulo (SP) anunciaram uma greve para segunda-feira (19) com o objetivo de promover uma mobilização contra a retirada de direitos trabalhistas e o fim da aposentadoria. Na capital paulista, há um ato público marcado para às 16h, em frente ao Masp, na Avenida Paulista.



“Bancários aprovaram, em assembleias, a participação na greve contra a retirada de direitos. Vamos às ruas lutar contra o fim da aposentadoria e flexibilização das leis trabalhistas”, disse Ivone Silva, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região.

Durante os dias 8, 9, 14 e 15 de fevereiro o Sindicato informou ter percorrido centenas de locais de trabalho com o objetivo de realizar assembleias nas quais os bancários definiram posição sobre paralisar as atividades no dia 16. Segundo o Sindicato, 88% dos votantes disseram sim para a paralisação que atingirá agências em todo o Brasil.



