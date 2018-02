Comece a semana de emprego novo; veja 39 vagas disponíveis

Manaus - Começar a semana com uma ótima oportunidade de conseguir um emprego vai encher as expectativas nesta segunda-feira (19). A Secretaria do Trabalho do Amazonas (Setrab) divulgou uma lista com 39 vagas de empregos, dividas em oportunidades para trabalhadores com ou sem deficiência física, que estarão disponíveis nesta semana.

As vagas são para operador de caixa (cinco vagas), jardineiro (cinco vagas), repositor de mercadorias (cinco vagas), manutenção de refrigeração (três vagas), promotor de vendas (três vagas), atendente de farmácia (três vagas), farmacêutico (duas vagas), vendedor externo (duas vagas), técnico em refrigeração (duas vagas), gerente farmacêutico (duas vagas), cozinheira (uma vaga), operador de motosserra (uma vaga), artífice de manutenção (uma vaga), auxiliar de lanternagem (uma vaga), consultor comercial (uma vaga), auxiliar de compras (uma vaga) e operador de empilhadeira (uma vaga).

Os interessados nas vagas devem procurar a Setrab/Sine-AM, na avenida Joaquim Nabuco, 878, Centro, das 8h às 14h. O trabalhador deve ter cadastro atualizado no Sine-AM e levar a Carteira de Trabalho.

O secretário da Setrab, Manoel Oliveira, explica que a secretaria está buscando novas parcerias junto às fábricas do Polo Industrial de Manaus e ao setor varejista para aumentar as vagas oferecidas aos trabalhadores. “A cada semana iniciamos novas parcerias com fábricas, supermercados e lojas. Nosso objetivo é abrir mais vagas de emprego neste início de ano, beneficiando nossos trabalhadores”, afirmou Oliveira.

