Recolhimento do ISS de janeiro pelo Nota Manaus terá o prazo estendido

Manaus- Os contribuintes emitentes da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), modelo I, a Nota Manaus, ganharam dias a mais para realizar o pagamento do seu Imposto Sobre Serviço (ISS) do mês de janeiro com vencimento em fevereiro. O prazo para o recolhimento do imposto para quem já realizou o fechamento pelo programa Nota Manaus foi estendido até a próxima sexta-feira (23).

Segundo o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Armando Simões, o vencimento seria no dia 16, mas devido alguns ajustes necessários na geração de código de barra do novo Sistema Tributário Municipal (STM), a data foi estendida para que os contribuintes pudessem reimprimir as novas guias.

“Não haverá acréscimo de juros e multas nas guias geradas e pagas até o próximo dia 23. Em março, o vencimento volta a ser na data estabelecida pelo calendário 2018 da Prefeitura”, explicou o subsecretário.

É necessário a reimpressão das guias diretamente no sistema Nota Manaus por meio do endereço eletrônico http://nota.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas no Plantão Fiscal da Semef, por meio dos telefones: 3215-2973 e 3215-2319 ou pelo call center do Manaus Atende, discando 156.

