Prefeitura de Iranduba abre processo seletivo para professores

Iranduba -Com salários de até R$ 1.357,20, a Prefeitura do município de Iranduba, abriu processo seletivo simplificado para preencher temporariamente 259 vagas de professor. A maioria das vagas são para escolas da zona rural do município. As inscrições começam nesta segunda-feira (19) e vão até a próxima quarta-feira (21). Confira o edital.

Para disputar as vagas, o candidato tem que ter formação de ensino superior. Os selecionados darão aulas para as disciplinas de Educação Infantil, Inglês/Educação Física, Multisseriado, Português, Matemática, Inglês, Educação Física, Geografia/Religião e Artes, História, Geografia/Artes, Ciências/Religião, Ciências Humanas e Espanhol.

Inscrição

As inscrições estão sendo feitas na Escola Municipal Segundo Ebling, localizada na avenida Rio Madeira, Centro, sede do Município de Iranduba de 8h às 14h. O resultado sairá no dia 2 de março de 2018.

O certame terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

No ato da inscrição o deverá escolher o setor em que deseja atuar. Para se inscrever o candidato deve ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e idade mínima de 18 anos. Além disso, deverá preencher a ficha de inscrição que será fornecida no local e apresentar uma cópia autenticada dos seguintes documentos dentro de um envelope:

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Comprovante de Escolaridade (de acordo com o cargo que concorre);

Comprovante de residência (água, energia ou telefone) atualizado;

Declaração de tempo de serviço (caso possua).

O processo seletivo será constituído de uma única etapa: análise de títulos e documentação, eliminatória e classificatória. Os primeiros colocados poderão escolher a escola de sua preferência no setor para o qual se inscreveu.