Sonho da graduação fora do Brasil já é possível com a nota do Enem

Brasília - Os estudantes brasileiros que sonham em fazer graduação fora do país têm portas abertas em Portugal. O país já tem 28 convênios firmados com o Brasil, que permitem a utilização do nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o ingresso em faculdades portuguesas.

Desde 2014 que o Brasil vêm assinando acordos com instituições de ensino superior em Portugal para que a nota do Enem seja considerada. A Universidade de Coimbra, a faculdade que tem mais alunos brasileiros fora do Brasil, foi a primeira a firmar a parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação do Brasil.

Para se candidatar, os estudantes brasileiros não podem ter cidadania portuguesa nem morar em Portugal há mais de dois anos. Além disso, devem ter o certificado de conclusão do ensino médio e um passaporte válido.

As exigências valem para as inscrições em qualquer universidade ou instituto de ensino superior. Além disso, os candidatos devem checar quais outros requisitos podem ser exigidos, de acordo com o curso ou faculdade que escolherem.

Segundo o Inep, as instituições de Portugal que aceitam o Enem têm liberdade para definir qual será a nota de corte para o acesso dos estudantes brasileiros aos cursos ofertados. Na Universidade do Porto, por exemplo, as notas do exame podem ter um peso diferente em função do curso que o candidato pretende ingressar.

As exigências valem para as inscrições em qualquer universidade ou instituto de ensino superior. | Foto: Divulgação

Além disso, as datas de matrícula, prazos de inscrição e números de vagas também variam de acordo com cada instituição. É importante que os estudantes estejam atentos aos calendários das faculdades.

Outra variável é o preço das mensalidades, que em Portugal são chamadas de propinas. Mesmo as universidades públicas são pagas e os valores podem variar bastante. No país, as universidades públicas concentram a maior parte dos alunos do ensino superior (mais de 80% das cerca de 370 mil matrículas).

Experiências

Alguns brasileiros já passaram pela experiência e contam suas histórias em blogs, canais do YouTube e páginas do Facebook.

Uma dessas estudantes é a brasileira Francine Maia, que mora em Lisboa desde o ano passado. Francine, além de ter um canal no YouTube, onde conta detalhes de sua trajetória, lançou também um blog/site chamado Abrasileirando. Nele, ela escreve sobre o processo de admissão na faculdade, como é viver em Portugal, como conseguiu o visto de residência permanente, e fala também dos seus passeios e viagens por Portugal e pela Europa.

A estudante, após decidir que queria morar em Portugal, se candidatou a vagas em duas instituições: a Universidade do Porto (UPorto) e a Universidade de Lisboa (ULisboa). Acabou optando pela capital do país, onde frequenta a faculdade de Letras.

Dificuldades

Em seus posts e vídeos, Francine conta experiências positivas mas também descreve dificuldades que os brasileiros podem enfrentar ao fazer a opção de estudar em Portugal. Uma delas é, sem dúvida, a financeira. Além de arcar com os custos das mensalidades, os estudantes não podem esquecer do custo de vida, que inclui alimentação, hospedagem e outros gastos, com material de estudo e lazer, por exemplo.

De acordo com o Inep, os convênios não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil por parte do governo brasileiro. Mas, dependendo de cada instituição portuguesa, é possível pleitear e conseguir bolsas de estudo ou descontos nas mensalidades. O importante é checar as condições de cada universidade.

Ainda segundo o Inep, a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes que desejam cursar o ensino superior em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira aplicável à matéria.

A Agência Brasil compilou informações e links sobre os institutos que têm convênios com o Brasil.

Confira:

Universidade de Coimbra (UC)

Para informações de candidatura

Representantes da UC estarão no Salão do Estudante, em março deste ano, em várias cidades. Veja aqui.

Universidade de Aveiro (UA)

Recebem candidaturas com ou sem a nota do Enem. A diferença é que, quem não tiver feito o exame, deve realizar as provas de ingresso obrigatórias. Para esclarecimento de dúvidas sobre o processo de candidatura.



Universidade dos Açores (UAC)

Os Açores são um conjunto de nove ilhas portuguesas situadas no oceano Atlântico. Para informações dirigidas aos estudantes internacionais,acessar

ou escrever para o email vcacad@uac.pt

Universidade da Beira Interior (UBI)

Situada na cidade da Covilhã, porta de entrada para a Serra da estrela, a UBI é uma universidade pública localizada no centro do triângulo Lisboa-Porto-Madri. Informações para estudantes brasileiros aqui

Universidade de Algarve (UAlg)

No caso dos candidatos brasileiros, as provas de ingresso serão substituídas pelos resultados obtidos no Enem (a UAlg exige o mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das restantes provas).



Os diplomas conferidos pela UAlg são válidos e reconhecidos em todos os países da União Europeia, permitindo fazer pós-graduação em qualquer universidade da Europa.



Universidade de Lisboa (ULisboa)

Nos últimos três anos, a ULisboa recebeu cerca de 1,5 mil estudantes de mobilidade provenientes de países da América Latina, cerca de 1,5 mil provenientes do Brasil, no âmbito de programas e acordos de cooperação.



Estudantes brasileiros que precisem de informações podem enviar e-mail para fernandavasconcellos@reitoria.ulisboa.pt



Universidade Lusófona (ULusófona)

Situada em Lisboa, a ULusófona abre concurso para estudantes estrangeiros não residentes da União Europeia. Informações no site.



Universidade da Madeira (UMa)

Situada na Ilha da Madeira, arquipélago português no Oceano Atlântico. Informações aqui.

Universidade do Minho (Uminho)

A Universidade do Minho (UMinho), com 19 mil alunos nas cidades de Braga e Guimarães, é uma das principais instituições de ensino superior de Portugal e recebe atualmente cerca de 500 estudantes brasileiros. Informações aqui.



Universidade do Porto (U.Porto)

Na Universidade do Porto, as notas do Enem podem ter um peso diferente em função do curso que o candidato escolher. Aos Estados que integram a CPLP - Comunidade de Países de Língua Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) pode ser aplicada a redução de até 50% na mensalidade paga pelos estudantes nacionais desses países. Informações aqui.



Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

Informações para estudantes estrangeiros. Para esclarecimento de dúvidas, enviar e-mail para estudante.internacional@ipleiria.pt



Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Informações aqui



Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

O Instituto Politécnico de Bragança possui um programa de internacionalização envolvendo a mobilidade anual de mais de 500 estudantes e 100 docentes, fruto da colaboração com várias instituições de ensino superior europeias e de países de língua oficial portuguesa.



A página do Gabinete de Relações Internacionais (GRI) constitui o principal veículo de comunicação com os alunos e docentes do IPB e das suas instituições parceiras.



Instituto Politécnico do Porto (IPP)

O instituto tem investido no fortalecimento de laços com o Brasil nos últimos anos. Já são mais de 60 protocolos assinados.



Instituto Politécnico Portalegre (IPPortalegre)

Informações para estudantes brasileiros aqui

Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA)

O Instituto tem escolas superiores de Design, Gestão, Hotelaria e Turismo, e Tecnologia. Informações aqui

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

O Politécnico de Coimbra promove uma forte cooperação com diversas universidades e politécnicos estrangeiros para mobilidade de estudantes e de docentes. Informações aquiInstituto Politécnico da Guarda (IPG)

Os estudantes estrangeiros que pretendam ingressar no IPG podem efetuar a sua candidatura online no site.

Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

O Instituto tem escolas superiores de Educação, Saúde, Agrária e de Tecnologia e Gestão. Mais informações aqui.



Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

O Instituto Politécnico de Santarém é uma instituição pública, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão do saber de natureza profissional, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. Mais informações aqui.

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

Informações sobre candidaturas aqui.

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

A Cespu conta com o Instituto Universitário de Ciências da Saúde; a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave; e a Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa. Os seus Campus estão distribuídos pelas regiões do Ave e do Grande Porto.



Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

O IPCB é uma instituição pública de ensino superior que implementa uma política de internacionalização de estudantes. Possui seis escolas que o constituem (Agrária, Artes Aplicadas, Educação, Gestão, Saúde e Tecnologia). Informações aqui.



Universidade Lusófona do Porto (ULP)

Para mais informações, acessar o site



Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT)

A Universidade Portucalense, que fica situada no Porto, participará do Salão do Estudante, em várias cidades do Brasil, em março deste ano. Veja aqui.

Instituto Universitário da Maia (Ismai)

Para estudantes estrangeiros, acessar aqui

Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

Para estudantes estrangeiros, acessar aqui.



Universidade Católica do Porto (UCP)

Para estudantes estrangeiros, acessar aqui

.



