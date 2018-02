SESI oferece 13 cursos gratuitos de Ensino a Distância; saiba mais

O início do curso ocorre sempre no dia 1º | Foto: Divulgação

Para quem quer aprimorar o currículo gratuitamente, o SESI está com 13 cursos de qualificação profissional de Ensino a Distância (EaD). As inscrições podem ser feita no portal da instituição e a cada conclusão de curso o aluno pode gerar o certificado.

A duração do curso é de até 30 dias, dependendo do dia de inscrição no curso. A matrícula fica disponível entre de 1 à 25 de cada mês. O início do curso ocorre sempre no dia 1º. O prazo para conclusão é o último dia do mês (28, 29, 30 ou 31).

Os cursos são compostos por Conteúdo do Curso e Avaliação Final com carga máxima de 20h. Mediante aprovação os alunos recebem Certificado Digital dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os alunos do SESI contam com serviços de suporte técnico e monitoria para retirar eventuais dúvidas.

Outros Cursos

O programa do governo federal tocado pelo Ministério do Trabalho continua com inscrições abertas para 21 cursos de capacitação básica voltada para o mercado de trabalho. Os 28 mil concluintes da primeira turma já receberão o certificado logo após o carnaval.

Inglês para o Trabalho e Introdução ao Excel são os cursos com o maior número de conclusões. As inscrições podem ser feitas no site da Escola do Trabalhador http://escola.trabalho.gov.br/

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com 60 cursos disponíveis por meio de Ensino a Distância (EAD), de forma gratuita. Os cursos são voltados para área de humanas e as inscrições são realizadas online no site da instituição gratuitamente.



Cursos como língua estrangeira, educação infantil, sociologia, ética, língua portuguesa, arte e ética são algumas matérias ofertadas. O aluno ainda tem a opção de enviar um e-mail para o professor que propôs a disciplina para tirar eventuais dúvidas.

Edição: Isac Sharlon

