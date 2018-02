Município do Amazonas tem concurso com mais de 380 vagas

São Paulo de Olivença - A Prefeitura de São Paulo de Olivença (a 985 Km de Manaus) abriu processo seletivo simples no intuito de preencher 387 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na área do magistério.

As oportunidades serão nos cargos de Professor Nível Médio Indígena (116), Professor de Língua Portuguesa (19), Professor de Matemática (14), Professor de Geografia (9), Professor de Ciências (7), Auxiliar de Serviços Gerais (126) e Merendeira (96). Os salários dos cargos oscilam entre R$ 954,00 e R$ 1.054,78, por jornadas de trabalho de 20 e 40 horas por semana.

Inscrição

A inscrição é gratuita e deverá ser feita mediante a entrega dos títulos no período de 19 a 21 de fevereiro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Creche Municipal Zulmira Balieiro Coêlho, rua 31 de maio, s/nº, bairro Campinas, São Paulo de Olivença-AM.

Provas

O processo de seleção compreenderá exame dos documentos apresentados pelo candidato. O resultado final será comunicado no dia 28 de fevereiro de 2018.

O processo seletivo simplificado terá validade até o dia 31 de dezembro do ano de 2018.

Curso do SESI

Para quem quer aprimorar o currículo gratuitamente, o SESI está com 13 cursos de qualificação profissional de Ensino a Distância (EaD). As inscrições podem ser feita no portal da instituição e a cada conclusão de curso o aluno pode gerar o certificado.

A duração do curso é de até 30 dias, dependendo do dia de inscrição no curso. A matrícula fica disponível entre de 1 à 25 de cada mês. O início do curso ocorre sempre no dia 1º. O prazo para conclusão é o último dia do mês (28, 29, 30 ou 31).

Os cursos são compostos por Conteúdo do Curso e Avaliação Final com carga máxima de 20h. Mediante aprovação os alunos recebem Certificado Digital dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os alunos do SESI contam com serviços de suporte técnico e monitoria para retirar eventuais dúvidas.

