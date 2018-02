Marinha divulga edital de concurso para fuzileiros navais

| Foto:

Manaus - O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) divulgou no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o edital de abertura do concurso concurso com oferta de 1.300 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN).

As inscrições devem ser feitas a partir das 8h do dia 1º de março e seguem até 23h59 do dia 30 de março de 2018, horário oficial de Brasília/DF, pelo site www.mar.mil.br/cgcfn

no link “concursos”. A taxa é de R$ 30, devendo ser paga) em qualquer agência bancária até o dia 02 de abril de 2018.

Para concorrer, os candidatos precisam ser do sexo masculino, ter, no mínimo, 18 anos e no máximo 21 anos de idade, referenciados em 1º de janeiro de 2019, ter concluído, com aproveitamento, o ensino médio ou curso equivalente, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, entre outros requisitos listados no edital.

Vagas concurso Marinha

As 1.300 vagas destinadas aos candidatos que escolherem servir, após o curso, inicialmente no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA: 1060 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões SUL e SUDESTE do Brasil, obedecendo a ordem de classificação; e Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB: 240 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões CENTRO-OESTE, NORTE e NORDESTE.

Confira as vagas no quadro abaixo:

Quadro de vagas







