Produção de bicicletas cresce em Manaus com alta de quase 50%

Produção de bicicletas. Foto Marcio Melo | Foto: Marcio Melo

Manaus - No momento em que a produção de motocicletas do PIM (Polo Industrial de Manaus) se mantém estável, as fábricas de bicicletas do mesmo parque fabril surpreenderam o mercado com uma produção recorde no primeiro mês do ano. As quatro principais marcas do segmento instaladas no PIM produziram juntas um total de 52.211 unidades, uma alta equivalente a 49,8% sobre igual mês do ano passado, quando elas fabricaram 34.849 bicicletas.



O volume de janeiro de 2018 é também muito superior a dezembro de 2017, comparativo esse que o segmento registrou crescimento de 138,6% sobre as 21.879 unidades fabricadas no último mês de 2017, volume justificado pelo fato de as empresas se encontrarem em férias coletivas no período. Os números são da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

Produção de bicicletas. Foto Marcio Melo | Foto: Marcio Melo

Integrado ao subsetor da ZFM (Zona Franca de Manaus) mais conhecido como polo de duas rodas que conta ainda com 14 fabricantes de motocicletas, as fabricantes de bicicletas Bike Norte Fabricação de Bicicletas, Caloi Norte, Sense Indústria de Bicicletas da Amazônia e OX da Amazônia Indústria de Bicicletas reforçam a projeção da Abraciclo, anunciada no ano passado, de um crescimento firme em 2018, de cerca de 9%.



A expectativa a entidade representativa do setor é que, de janeiro dezembro deste ano, as empresas associadas produzam o total estimado de 727 mil unidades, contra as 667.363 bicicletas produzidas no PIM, no ano passado. “O ano começou mais aquecido, com o mercado pedalando forte para cima, o que reforça a perspectiva de bons resultados”, comenta o vice-presidente do segmento de Bicicletas da Abraciclo, João Ludgero.

Produção de bicicletas. Foto Marcio Melo | Foto: Marcio Melo

Para o porta-voz da entidade, este 2018 promete ser, enfim, um período de crescimento dos negócios, conforme indicam as projeções das fabricantes instaladas PIM. O otimismo de Ludgero vai na contramão do resultado da produção de 2017 que fechou como queda de 0,4% em relação a 2016. Enquanto no ano passado foram fabricadas 667.363 unidades, em 2016 as quatro fabricantes do PIM produziram 669.729.



Categoria

A categoria mais produzida em números absolutos entre as marcas do PIM foi a tipo urbana, com 29.776 bicicletas, um volume 99,2% maior que o produzido em dezembro (14.951 unidades). Já a categoria MTB (mountain bike) produziu o maior volume proporcional, com 21.918 unidades em janeiro deste ano, contra as 6.757 unidades do mês anterior, uma alta equivalente a 224,4%. A categoria Estrada, com 517 unidades, também registrou alta 202,3% sobre dezembro (171 unidades).

Exportação

Conforme dados da Balança Comercial Brasileira analisados pela Abraciclo, as exportações de bicicletas produzidas no Brasil ocorrem em menor volume, atingindo 718 unidades, o que corresponde a um aumento de 8,8% sobre as 660 unidades de janeiro de 2017. O Paraguai foi o principal destino (705 unidades), na frente da Bolívia (13 unidades). No entanto, na confrontação com dezembro de 2017 (1.129 unidades) houve queda de 36,4% nos embarques.