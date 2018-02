Concurso Público com mais de 600 vagas é cancelado no Amazonas

Prefeitura de Itapiranga cancela concurso público com mais de 600 vagas | Foto: divulgação

Itapiranga - A Prefeitura de Itapiranga (município distante 339 quilômetros distante da capital), suspendeu o edital com normas para realização de um concurso público que oferta 646 vagas em várias funções municipais, com oportunidades para interessados de todos os níveis de escolaridade.

No site do instituto Merkabah, as inscrições seriam realizadas até o dia 26 com taxas de R$ 40 a R$ 80, para cargos de nível médio e superior. As oportunidades eram para serviços gerais, vigia, gari, motorista fluvial de transporte escolar, motorista de veículos leves, assistente administrativo, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, mecânico, engenheiro florestal, técnico em enfermagem, entre muitos outros.

Em nota, o site informa que a prefeitura encontrou incoerência no edital. "De ordem da prefeita de Itapiranga, Denise de Farias Lima, fica suspenso temporariamente o Processo Seletivo Simplificado - PSS, objeto do edital Nº 02/2018, tendo em vista o aumento do trabalho para atender a logística na feitura do Concurso Público a ser realizado pelo Município. Informamos ainda, que em breve republicaremos novo edital contendo o cronograma atualizado, visando atender satisfatoriamente os candidatos às vagas", diz o comunicado assinado pela coordenação de Concursos/PSS.

Por enquanto ainda não há previsão de retorno para o concurso.

Sobre o concurso

As provas seriam realizadas em Itapiranga, nos dias 31 de março e 1º de abril, dependendo do cargo escolhido

As jornadas de serviço tinham carga horária de 20h a 40h de trabalho por semana, com remunerações de R$ 1.030 a R$ 3.500 ao mês.

Marinha divulga edital

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) divulgou no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o edital de abertura do concurso concurso com oferta de 1.300 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN).

As inscrições devem ser feitas a partir das 8h do dia 1º de março e seguem até 23h59 do dia 30 de março de 2018, horário oficial de Brasília/DF, pelo site: www.mar.mil.br/cgcfn

no link “concursos”. A taxa é de R$ 30, devendo ser paga) em qualquer agência bancária até o dia 02 de abril de 2018.

Edição: Isac Sharlon

