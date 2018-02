Inscrições para concurso de Anori encerram nesta sexta (23)

Anori - O processo seletivo para a Prefeitura do Município de Anori (distante 274 quilômetros de Manaus) encerra inscrições nesta sexta-feira (23). São 188 vagas em diversos cargos de níveis, fundamental, médio e superior. Os salários variam R$ 1.067,82 a R$5 mil.

O concurso visa atender as necessidades de profissionais das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Ação Social. As oportunidades são para cargos de professor de Educação Infantil e Creche; professor de Ensino Fundamental I, séries iniciais até o 5º ano; professor de Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano. Na área social as vagas são para médico da família, enfermeiro, técnico em enfermagem, cirurgião dentista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, orientador social, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde.

Inscrições

As inscrições vão até esta sexta-feira (23) e podem ser feitas no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, apenas na sede da Prefeitura Municipal de Anori, na Praça Capitão Pedro Silva, 168, em Anori.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar documentos como curriculum vitae, acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios (títulos), caso haja; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; PIS/PASEP/Cartão Cidadão; certificado militar (sexo masculino); comprovante de escolaridade; comprovante de residência; comprovante de experiência; duas fotos 3x4; e uma via da ficha de inscrição preenchida.

Provas

A avaliação dos candidatos se dará por meio de avaliação de títulos. O resultado final será divulgado no dia 8 de março.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, contados a partir da data da divulgação do resultado final.

Concurso de Itapiranga cancelado

A Prefeitura de Itapiranga (a 339 km da capital) suspendeu o edital com normas para realização de um concurso público que oferta 646 vagas em várias funções municipais, com oportunidades para interessados de todos os níveis de escolaridade.

Em nota, o site informa que a prefeitura encontrou incoerência no edital. "De ordem da prefeita de Itapiranga, Denise de Farias Lima, fica suspenso temporariamente o Processo Seletivo Simplificado - PSS, objeto do edital Nº 02/2018, tendo em vista o aumento do trabalho para atender a logística na feitura do Concurso Público a ser realizado pelo Município. Informamos ainda, que em breve republicaremos novo edital contendo o cronograma atualizado, visando atender satisfatoriamente os candidatos às vagas", diz o comunicado assinado pela coordenação de Concursos/PSS.

Por enquanto ainda não há previsão de retorno para o concurso.

