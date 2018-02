Semana Santa terá peixes com preço reduzido em Manaus, diz Sepror

Tambaqui | Foto: Márcio Melo

Manaus - Sistema Sepror realizou, na manhã desta quarta-feira (21/2), a primeira reunião para definir a venda de peixes a ser oferecida à população no período da Semana Santa, entre os dias 27 e 30 de março.



Locais de venda:

Os locais a serem implementados os pontos de venda dos peixes serão: Centro de Convivência da Cidade Nova, Feirão da Sepror, Avenida do Samba, estacionamento do Sistema Sepror e provavelmente o Centro Social Urbano do Parque Dez (em negociação com a prefeitura), abrangendo todas as zonas da cidade, além das feiras que já existem e funcionam cotidianamente.



Algumas prefeituras do interior devem também disponibilizar esses pontos de venda de peixes na Semana Santa, seguindo os mesmos padrões do Sistema Sepror.



As espécies a serem comercializadas serão Tambaqui, Pirarucu e Matrinxã, com e sem espinha, com preços abaixo dos praticados pela iniciativa privada.



Possivelmente, em um dos pontos de venda da capital, será disponibilizada a venda de quelônios.

De acordo com Igor Munhoz, gerente de Pesca da ADS e presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas, há uma preocupação constante para que todos se adequem ao máximo às regras sanitárias para a comercialização de peixes, desde a captura, passando pelo transporte e por fim pelas vendas.

