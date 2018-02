Concurso: Susam alerta para entrega de documentos até 31 de março

Manaus - Os aprovados no Concurso Público de 2014 da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) convocados para cargos nas fundações de saúde devem ficar atentos aos prazos para a entrega de documentos e realização da perícia médica.

As Fundações de Vigilância em Saúde (FVS) e de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) já estão recebendo parte da documentação dos aprovados convocados, desde o dia 15 de fevereiro e seguem até 31 de março. As Fundações de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Alfredo da Matta (Fuam), Adriano Jorge (FHAJ) e Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon) irão receber a documentação completa, incluindo laudo médico, no período de 1º a 31 de março. Para todas as instituições, o prazo da realização da perícia médica na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas é o mesmo, de 1º a 31 de março.

A entrega da documentação deve ser feita na fundação para qual o candidato foi convocado. Sendo assim, é necessário atenção aos endereços distintos de cada unidade (confira abaixo). Já o agendamento na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas deve ser feito pela Internet, nestelink.

Entrega de exames médicos

Após este procedimento, todos os candidatos devem comparecer para entrega dos exames médicos solicitados, na data agendada e conforme a solicitação de cada órgão, na rua Igarapé de Manaus, s/nº, quadra 3, Parque Residencial Manaus, no antigo prédio onde funcionava a sede do Prosamim, no Centro da cidade.

Os candidatos convocados que não se apresentarem no local e nos prazos estabelecidos nos editais serão considerados desistentes, implicando na eliminação definitiva do concurso. Cumpridas as exigências, será dada a posse ao candidato.

A 6ª chamada do concurso público da Secretaria de Saúde convocou 79 aprovados para a FCecon, 73 para a FHAJ, 101 para a FHemoam, 25 para a FMT-HVD, 80 para a Fuam, 21 para a FVS e 49 para a Susam. Os convocados para as fundações podem buscar mais informações consultando os editais de chamamento nos sites da instituição para o qual foi aprovado.

Endereços das fundações para entrega de documentos

FCecon: Setor de Recursos Humanos localizado no endereço avenida Francisco Orellana, nº 215, no horário de 8 às 14h dos dias 1º/03 a 30/03;

FMT-HVD: Gerência de Pessoal, na Avenida Pedro Teixeira, 25, Dom Pedro, no horário de 8h às 11h30 e de 13h30 às 16h;

FVS- AM: Avenida Torquato Tapajós, 6.132, bairro Colônia Santo Antônio (em frente ao complexo viário "28 de março", Aeroporto.



FUAM: Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), rua Codajás, 24, Cachoeirinha, no horário de 8h às 12h e 14h às 16h, dias 1º/03 a 30/03;



FHAJ: Gerência de Recursos Humanos (GRH), na Avenida Carvalho Leal, 1778, Cachoeirinha, das 8h às 12 h e das 14h às 16 horas, no período de 1º/03 a 30/03.



FHemoam: Avenida Constantino Nery, 4397, Chapada, no horário de 8h às 13h.



