Preço da gasolina reduz pelo Brasil, mas segue estável no AM

Manaus - O valor da gasolina continua estável nos postos de gasolina do Amazonas com um preço praticamente inalterado nas últimas quatro semanas ficando na casa dos R$ 4,30, em média. O valor médio vendido nos postos brasileiros recuou em 13 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Em 11 Estados e no Distrito Federal houve alta nos preços médios do combustível de petróleo. Aqui nos Amazonas, nas últimas quatro semanas, os valores registrados pela pesquisa foram respectivamente R$ 4,308; R$ 4,305; R$ 4,296 e R$ 4,314. As variações indicam um leve aumento de 0,13% no preço praticados nos postos do Amazonas nas últimas quatro semanas.



Ao todo, aqui no Amazonas foram pesquisados 71 postos, sendo a maioria em Manaus, com um total de 43, além de outros estabelecimentos em Itacoatiara (12), Manacapuru (4), Tefé (7) e Parintins (5). O preço mais alto encontrado pela pesquisa da ANP no Amazonas foi de R$ 4,95, em Tefé. Em Manaus o preço mínimo e máximo, foram respectivamente R$ 4,25 e R$ 4,30.

No Amapá e no Paraná o cenário foi de estabilidade nos preços entre os períodos. Na média nacional, também houve uma estabilidade nos preços médios nas duas últimas semanas, em R$ 4,221. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina aumentou 0,25% na semana passada, de R$ 4,004 para R$ 4,014, em média.

No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,669 para R$ 4,641, em média, baixa de 0,60%. Em Minas Gerais houve alta no preço médio da gasolina de 0,20%, de R$ 4,438 para R$ 4,447 o litro.

A Agência promove uma pesquisa de preços semanal para acompanhar os valores praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis. Desde 31 de dezembro de 2017, foi retomada a periodicidade semanal em todos os 459 municípios integrantes do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis.

