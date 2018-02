UEA abre 16 vagas para tradutores e intérpretes de Libras

UEA está com inscrições gratuitas para 16 vagas de tradutores e intérpretes de Libras | Foto: divulgação

Manaus - Com o objetivo de oferecer acessibilidade linguística em atividades acadêmicas a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com as inscrições abertas para o processo seletivo para o credenciamento de intérprete e tradutores de libras . São 16 vagas distribuídas entre Manaus, Parintins e Tefé. Para se inscrever o candidato precisa preencher a ficha de inscrição e comparecer pessoalmente até o dia 28 de fevereiro, de 9h as 12h e de 13h as 16h, no protocolo da Reitoria da UEA, na avenida Djalma Batista, nº 3578, bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. A inscrição é gratuita.

Leia também: Marinha divulga edital de concurso para fuzileiros navais

De acordo com o edital, o processo seletivo ocorrerá em duas etapas, sendo ambas eliminatórias. Na primeira, o candidato deverá apresentar a documentação pessoal e curricular no período de 21 a 28 de fevereiro. Após publicação do resultado da primeira etapa os candidatos selecionados serão convocados para entrevista por uma comissão avaliadora. A expectativa é que o resultado seja divulgado a partir de 13 de março deste ano. O certame dispõe de oito vagas para Manaus, sete para Parintins e uma vaga para Tefé.

O critério principal para concorrência às vagas é ser especializado na área de tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e/ou proficiência na língua (Prolibras). O edital ainda informa que os profissionais selecionados serão pagos por hora, considerando o valor de R$ 32,00/h.

Concurso público

O processo seletivo para a Prefeitura do Município de Anori (distante 274 quilômetros de Manaus) encerra inscrições nesta sexta-feira (23). São 188 vagas em diversos cargos de níveis, fundamental, médio e superior. Os salários variam R$ 1.067,82 a R$5 mil.

As inscrições vão até esta sexta-feira (23) e podem ser feitas no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, apenas na sede da Prefeitura Municipal de Anori, na Praça Capitão Pedro Silva, 168, em Anori.



Leia mais:

Município do Amazonas abre concurso com mais de 380 vagas

Mais de 200 mil vagas estão abertas para qualificação em turismo

SESI oferece 13 cursos gratuitos de Ensino a Distância; saiba mais