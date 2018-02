Exportação fatura 70 milhões de dólares para o AM em janeiro

Manaus - Um levantamento realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) aponta que as exportações no Amazonas cresceram 70% no mês de janeiro de 2018 em relação a janeiro de 2017. O montante resultou em US$ 70 milhões contra US$ 41,2 milhões do ano passado.

De acordo com Marcelo Lima, gerente do Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM), departamento vinculado a Federação da Indústria do Estado (Fieam), os números estão sendo animadores visto o grande incentivo à exportação que é dado pela federação aos empresários amazonenses.

“Estamos confrontando uma economia que vem engatinhando desde 2014. Para melhorar o índice de exportação do Amazonas, a Fieam, vem investindo para que os empresários do nosso Estado exportem mais e ganhem espaço em outros países”, destaca.

Capacitação

Ainda para este ano, a capacitação de empresários visando o mercado internacional, está programada com seminários, palestras e treinamentos, assim como a continuidade do programa Rota Global, que atende empresas de todos os portes, dentro dos principais centros de indústria e negócio.

Conforme Marcelo, o projeto prepara as empresas para a internacionalização. “Mesmo que essas indústrias não tenham experiência nenhuma com o mercado internacional ou com exportação, esta consultoria promove chances reais de inserção no mercado internacional”, destacou.

Feiras Internacionais

Ele afirma ainda que uma das mais eficientes formas de promoção comercial que uma empresa pode utilizar ao adentrar no mercado internacional é a participação em feiras internacionais.

“A feira Expocomer no Panamá, a Foodex no Japão e a Canton Fair na China são algumas das grandes oportunidades de inserção do empresário no comércio internacional. Incentivamos muito a participação das empresas do Amazonas nesses eventos e acredito que os bons resultados são frutos destas ações”, aponta Lima.

O Amazonas terminou o ano de 2017 com US$ 673 mi em exportação e segundo o gerente do CIN-AM, a expectativa é que este número suba para US$ 1 bilhão em 2018. “Com um aumento de 70% já no primeiro mês do ano, a expectativa é superar 2017 e vamos trabalhar muito para isso”, conclui.

