Preço do quilo do tomate sobe e pode virão 'vilão" da feira novamente

Manaus - O tomate pode voltar a ser vilão do orçamento do amazonense nos próximos meses com preços mais altos do que o normal. A análise feita por técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta, que o preço do fruto apresentou altas significativas nas Centrais de Abastecimento do país, em janeiro.

Dados nacionais do 2º Boletim Hortigranjeiro, divulgado pela Conab nesta quinta-feira (22), incluem os preços de diversas variedades de produtos e o consumo nas grandes cidades. As informações foram captadas em entrepostos de oito estados brasileiros. Em Manaus, o preço do quilo do tomate segue estável por enquanto.

De acordo com o boletim, o percentual de alta do tomate nas capitais chegou a 95,6% em Vitória, 83% em Belo Horizonte, 77,7% em Goiânia e 66,1% no Rio de Janeiro. Nos demais mercados, o percentual ficou na casa dos 33,8% em São Paulo, de 31,1% em Curitiba, de 39,8% em Recife e de 35,85% em Fortaleza.

Leia também: Nova-ferramenta-mostra-quanto-tempo-falta-para-voce-se-aposentar

Conab-Amazonas

A Central de Abastecimento de Manaus (Ceasa) não fornece dados de preços praticados para Conab em Brasília, porém, de acordo com o auxiliar técnico do Instituto de Desenvolvimento Agroflorestal do Amazonas (Idam), Waldir Bahia, que realiza o levantamento de preços das hortaliças nas feiras de Manaus, por enquanto, o preço do quilo do produto está em R$ 6 nas feiras, mas nos supermercados por chegar a R$ 8.

Bahia informou ainda que o preço do tomate já esteve bem mais caro, comparando a partir do preço da caixa do produto com vinte quilos. “O preço da caixa agora, está entre R$ 120 e R$ 130 nas feiras, mas já baixou bastante, pois recentemente chegou a custar R$ 150 e até R$ 170".

O gerente de Modernização do Mercado Hortigranjeiro da Conab, Erick Farias, explicou a motivação para a alta no preço do tomate. “É esperado que nos próximos meses haja uma redução do volume plantado, em virtude do desestímulo de alguns produtores com a pouca rentabilidade, aliada à diminuição das floradas do período”.



O estudo aponta também que as exportações caíram cerca de 50%, algo próximo a 1,8 mil toneladas, enquanto que no mesmo período do ano passado atingiu 3,8 mil toneladas. Entre os motivos estão o desestímulo pelo preço, a má qualidade dos produtos devido a chuvas e menores canais de escoamento do produto, sobretudo para a União Europeia.

Cebola

Outro produto que pode encarecer nos próximos dias é a cebola, de acordo levantamento do Balcão de Agronegócios, o preço do produto já está custando em média R$ 2,50 o quilo nas feiras de Manaus.



Waldir Bahia aponta os fatores para os aumentos no preços. “A feira do manauense não deve pesar tanto no orçamento agora, mas poderá haver aumentos nas próximas semanas, tanto de produtos locais, quanto de fora do estado, por conta das chuvas na nossa região e problemas nas estradas do país”, completou Bahia.



Leia mais: Tjam-verifica-situacao-de-gestantes-e-lactantes-presas-no-amazonas

Desembargador-do-am-suspeito-de-abusar-de-neta-sera-investigado

Apos-casos-de-sarampo-em-boa-vista-susam-reforca-vacina-no-amazonas